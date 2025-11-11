Susy Díaz opina sobre la candidatura a diputada de Flor Polo: "Prefería que no acepte"

La popular Susy Díaz se pronunció sobre la reciente candidatura de su hija Flor Polo al Congreso, quien postulará como diputada por el partido Somos Perú. Durante una entrevista en "La Noche Habla", la excongresista confesó que en un principio no estaba de acuerdo con que Flor se meta en política.

Susy Díaz no quería que Flor Polo sea candidata a diputada

¡Siempre sincera! La exvedette y excongresista Susy Díaz habló sin filtros sobre la candidatura de su hija Flor Polo, quien postulará como diputada por el partido Somos Perú. Aunque apoyará a su hija, confesó que al principio no quería que Flor aceptara, porque teme el ambiente complicado que se vive en la política actual.

Durante una entrevista en "La Noche Habla", Ric La Torre y Tilsa Lozano le consultaron sobre la candidatura de Flor Polo como diputada. La recordada rubia explicó cómo se enteró de la noticia y qué piensa de este nuevo reto de su hija.

"Florcita está postulando como diputada, ¿qué opinas?", le preguntó Ric. Tilsa, por su parte, quiso saber si Flor estaba preparada para este desafío: "¿Está preparada o no?".

Sin dudarlo, Susy recordó que su hija sí estudió, aunque no terminó la carrera universitaria. Agradeció a la presidenta del partido por tenerla para el cargo.

"Yo a mi hijita la matriculé 5 años en la universidad SJB. No sacó su título porque salió embarazada y se dedicó 100% a sus hijos, a ser más madre que profesional. Entonces yo agradezco muchísimo a Patty Li, la presidenta de Somos Perú, primero me dijo que sea senadora con el número 13 y diputada con el número 10, y yo pensándolo bien dije...", contó Susy.

Tilsa Lozano no tardó en opinar sobre lo difícil que puede ser entrar a la política, sobre todo para alguien que viene del mundo del espectáculo. La exmodelo recalcó que este nuevo camino pondrá a prueba no solo la preparación de Flor, sino también su fortaleza emocional y su capacidad para enfrentar las críticas públicas.

"La pregunta va más allá de una capacidad de si estudió o no estudió. Tú sabes que es un mundo de fieras estar en el Congreso, en los diputados. La política es peor que la farándula. ¿Tú crees que ella tiene la coraza para aguantar lo que se le viene si es que sale elegida?", le preguntó directamente a Susy.

Fiel a su estilo, la excongresista respondió con sinceridad. Expresó que, pese a sus temores, su papel como madre siempre será estar al lado de su hija, brindándole fuerza y consejos desde su propia experiencia en la política.

"Yo la voy a apoyar, porque cuando recibió la invitación le dije: '¿Florcita aceptas?'. Me dijo: 'mamá, sí'. Yo estaba con la mente puesta en que no acepte, porque yo prefiero paz y tranquilidad, porque ahorita con todo lo que se está viviendo. Entonces, aceptó. Le dije: 'Tú has aceptado, yo te voy a apoyar'. En todo la apoyo", aseguró.

Flor iniciará su campaña

Susy también reveló que su hija ya comenzó su campaña política y que está muy entusiasmada con este nuevo paso. Aunque al principio no estaba convencida, la exvedette admitió que ahora acompañará a su hija en todo momento.

"Este sábado creo que va a estar con el partido Somos Perú en Manchay haciendo campaña, está con el número 10, no sé dónde se lo pondrá", dijo entre risas, fiel a su sentido del humor.

En conclusión, Susy Díaz demostró una vez más que el amor de madre puede más que cualquier temor. Aunque al comienzo no quería que Flor se meta en política, ahora la respalda en su candidatura y promete acompañarla en cada paso. Con esta nueva aventura, Flor Polo sigue los pasos de su mamá, y busca dejar su huella en la política peruana.