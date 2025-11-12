¡Baila como 'La Loba'! Zully emocionada por concierto donde caminará con Shakira: "¡Quiero que sea ya!"

A pocos días del esperado concierto de Shakira en Lima, la fiebre por 'La Loba' ya se siente en todos lados. Una de las más emocionadas es la streamer Zully, quien no pudo contener su alegría y hasta bailó como la colombiana en plena entrevista con "América Hoy", mostrando orgullosa su pase especial para "Camina con la Loba".

Zully no puede con la emoción y baila como Shakira antes del show

La emoción por el concierto de Shakira ya se siente en el ambiente, y una de las más entusiasmadas es la streamer Zully, quien no pudo contener su felicidad tras recibir su pase especial para la dinámica "Camina con la Loba" en el concierto de la colombiana.

Este show, organizado por Masterlive, permitirá que varias figuras del espectáculo e influencers peruanos caminen junto a la cantante colombiana durante su presentación del 18 de noviembre. Entre los invitados también destacan Rebeca Escribens, Flavia Laos, Zumba, entre otros rostros conocidos que son fans declarados de la artista.

Durante una entrevista con "América Hoy", Zully fue captada moviendo las caderas al mismo estilo de Shakira, con su credencial en mano, lista para vivir una experiencia única. La streamer no ocultó su emoción y hasta se animó a mostrar sus mejores pasos frente a cámaras.

"Hola, gente. Aquí miren mi pase. La verdad está muy lindo. Y con esto me van a dejar ingresar. Así que ahí los veo, a los que van al concierto de Shakira", comentó con una gran sonrisa.

Mientras conversaba con el programa, la influencer no pudo evitar demostrar su emoción y empezó a bailar, imitando los clásicos movimientos de cadera de la cantante. Su energía contagió a quienes la veían.

"Así voy a bailar en el escenario. ¡Estoy muy contenta, ya quiero que sea, ya!", gritó entre risas, mostrando que vive al máximo la previa del concierto más esperado del año.

Una fan desde niña

Zully también contó que su admiración por la artista viene desde que era muy pequeña. Recordó con ternura que su amor por la música de Shakira nació escuchando los discos que sonaban en casa junto a su hermana.

"Cuando era más chibolita, desde el colegio, tenía mi hermana mayor que siempre escuchaba la música de Shakira. Siempre. Desde ahí ya vengo escuchando La Loba, muchas más canciones", confesó con nostalgia.

Además, reveló que gracias a su participación en "Camina con la Loba", podrá compartir la emoción con sus seguidoras. Aseguró que este sueño se volvió aún más especial al poder hacerlo junto a sus fans, quienes la acompañan en cada paso.

"Incluso de tanta emoción, la verdad, me han dado el privilegio también de sortear entradas para mis seguidoras", añadió.

La dinámica "Camina con la Loba", organizado por Masterlive, promete ser una experiencia única para los fans, donde varios influencers tendrán la oportunidad de vivir de cerca el show de Shakira y hasta caminar con ella. Zully ya está más que lista para esa noche y asegura que dejará todo en la pista.

En conclusión, con su carisma y energía, Zully demostró que es una verdadera fan de Shakira y que piensa disfrutar cada segundo del concierto y de caminar con ella. 'La Loba' regresa al Perú y no hay duda de que miles de corazones, al igual que el de Zully, ya están aullando de emoción.