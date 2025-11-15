María Pía sorprendida por impacto del percance con outfit para concierto de Shakira: "Se salió de control"

Lo que comenzó como una celebración especial en 'Mande Quien Mande' terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del día. María Pía Copello jamás imaginó que un percance con su outfit se volvería tendencia en redes, generaría memes, parodias y hasta reacciones de marcas.

El incidente de la blusa que encendió las redes

Todo ocurrió durante la celebración del programa cuando María Pía decidió mostrar el vestuario que luciría en la pasarela del concierto de Shakira. En plena broma y algarabía, una copa de vino cayó directamente sobre su blusa, provocando sorpresa inmediata en el set. Lo que parecía un simple accidente se volvió, en cuestión de minutos, material viral en TikTok, Instagram y X.

"Jamás pensé que algo tan espontáneo iba a volverse tema de conversación en todos lados. Abro mis redes y veo el video viralizado, parodias de tiktokers y hasta debates sobre lo que pasó. Me apena que estén funando al Cuy y a Mario Hart, a quienes quiero muchísimo, porque sé que todo fue parte del momento", expresó la conductora al revisar la magnitud de la reacción digital.

El clip corrió con la misma velocidad que la celebración del programa, y miles de usuarios comenzaron a compartir parodias, memes y hasta teorías sobre lo ocurrido. María Pía aseguró que la espontaneidad del suceso fue lo que más llamó la atención.

La rápida reacción de Clorox Ropa sorprendió a María Pía

El tema escaló aún más cuando una marca de cuidado de ropa aprovechó el momento y lanzó de inmediato una pieza publicitaria. Clorox Ropa instaló un panel promocional con la frase: "Deja que la vida te manche", ofreciendo "ayuda" a la conductora para remover la mancha del vino. Este gesto dejó en shock a María Pía, quien no dudó en compartir su reacción.

"Hoy me topo con un panel enorme donde Clorox Ropa ofrece ayudarme a quitar las manchas con el mensaje 'Deja que la vida te manche'. De verdad, siento que todo esto se salió de control", comentó entre risas en un video donde recopiló todo lo sucedido.

Minutos después, la presentadora grabó su respuesta ante la publicidad que utilizaba su episodio en vivo. Su reacción volvió a generar conversación, especialmente por el tono entre sorprendido y divertido con el que lo tomó.

"Se pasaron, qué rápido. Ay no, ustedes son más emprendedores que yo, no lo puedo creer", comentó al ver el anuncio.

Pese al incidente y a la ola de comentarios, María Pía confirmó que desfilará en el concierto de Shakira tal como estaba previsto, acompañada de otras figuras invitadas al evento.

@rkt696 María Pía reacciona a publicidad de la mancha de su blusa ♬ sonido original - rkt696

En conclusión, el accidente con la blusa de María Pía Copello terminó por convertirse en un fenómeno digital inesperado. El episodio no solo generó humor y miles de reacciones, sino que también inspiró una campaña publicitaria exprés que dejó atónita a la conductora.