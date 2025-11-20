Leslie Shaw criticó duramente a influencers y artistas que caminaron con Shakira: ¿Qué dijo?

El regreso de Shakira al Estadio Nacional dejó un show deslumbrante que incluyó el segmento "Camina con la loba", donde varias influencers peruanas desfilaron junto a la cantante. Aunque la activación buscaba impacto en redes, las críticas estallaron y aumentaron tras el comentario contundente de Leslie Shaw, que encendió la polémica.

Leslie Shaw critica duramente la participación de las influencers

Durante un reciente encuentro con la prensa, Leslie Shaw respondió sin filtros sobre la polémica que rodea a las influencers que caminaron con Shakira en el espectáculo. Para ella, la presencia de estas figuras no resultó favorable y hasta lucía incómoda.

"Todas las fans ahí. Imagínate pobrecitas, no sé si me hubieran llamado igual no hubiera ido porque qué roche estar de huelepedos de Shakira", declaró en primera instancia, dejando claro que no habría aceptado la invitación.

Cuando los reporteros le preguntaron si sus palabras podían sonar despectivas, ella negó esa intención y explicó que su crítica apuntaba a la importancia de mantener una postura firme como artista. Además, señaló que algunas participantes no cuidaron su presencia en escena.

"No es eso, pero uno tiene que darse su lugar como artista. Qué roche, qué dirá Shakira: estas igualadas", sentenció, avivando aún más la controversia. También comentó que algunas asistentes se quitaron los lentes durante la caminata y consideró que ese gesto lució poco profesional.

Sobre Leslie Shaw

La artista Leslie Shaw cuenta con una trayectoria musical de amplia trayectoria donde ha incursionado en varios géneros musicales. Además, ganó varios premios internacionales y colaboraciones con reconocidos cantantes como Thalia, pero ahora incursiona en la cumbia y reside en Perú.

Ahora, ha lanzado un nuevo álbum donde cuenta con éxitos de la cumbia peruana con muchos más. Además, de un nuevo tema con Orquesta Candela llamada 'La Angurrienta". Entre sus temas más sonados de la cumbia están "Pendejerete", "Hay Niveles", "Tanto amarnos tanto", "Fin de semana", entre otros más.

Aunque primero realizó colaboraciones musicales con grandes grupos y artistas del medio, ahora se encuentra en un problema mediático. Primero, la 'gringa' se enfrentó en un problema legal con Carlos Rincón por sus composiciones y luego, varios artistas se sumaron en su contra como Handa, César BK, Estrella Torres, Flavia Laos, Mayra Goñi, Micheille Soifer y Chechito.

El show de Shakira dejó huella en el Estadio Nacional, pero también desencadenó una ola de opiniones divididas. Leslie Shaw se sumó a la conversación con declaraciones fuertes que cuestionan el papel de las influencers en el espectáculo.