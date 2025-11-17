Chechito quiere ponerle fin a polémica con Leslie Shaw: "Yo ni hablo, pero ella sigue de la nada"

La novela entre Chechito y Leslie Shaw parece no tener cuándo acabar, pero al menos por su lado, el cantante asegura que ya no piensa seguir alimentando la polémica. Sergio Romero, conocido como Chechito, explicó en "América Espectáculos" que quiere poner punto final a todo este lío, aunque siente que cada vez que Leslie puede, vuelve a mencionarlo sin motivo.

Chechito quiere cerrar pelea mediática con Leslie Shaw

Chechito volvió a pronunciarse sobre la polémica con Leslie Shaw y dejó claro que él no está interesado en seguir en peleas. El cantante de cumbia afirmó que quiere cerrar el tema de una vez, porque no entiende por qué la artista lo sigue mencionando cuando él ya estaba alejado de cualquier controversia.

Sergio Romero, más conocido como Chechito, conversó con "América Espectáculos" y comentó que llevaba semanas trabajando en silencio, sin querer figurar en titulares. Sin embargo, cada vez que Leslie Shaw tenía la oportunidad, volvía a lanzarle indirectas, y eso lo sorprendió.

Chechito explicó que no tiene idea de por qué Leslie continúa hablando de él. Aseguró que su intención siempre fue mantener el perfil bajo y enfocarse solo en su carrera.

"Yo ni hablo, yo en realidad ya estaba desaparecido ya del radar, yo no quería saber nada de nadie. Y llega y sigue hablando de la nada, pero no sé, cosa de ella pues, ¿no?", expresó, dejando ver que este tema ya le resulta incómodo.

La reportera del programa le preguntó si creía que esto podía ser parte de una estrategia mediática, tal como en su momento se dijo cuando Leslie tuvo cruces con Micheille Soifer. Incluso recordó que estas polémicas siempre terminan colocándola en tendencia.

"¿Tú crees que es parte de su marketing? Así como un tiempo, por ejemplo, tenía de marketing a Micheille Soifer y parece que le funcionó?", cuestionó la periodista.

Chechito no quiso afirmarlo directamente, pero sí soltó una frase que encendió comentarios. Destacó que sale en las redes por hablar de otras personas. Sin embargo, comentó que su trabajo está como prioridad en su vida.

"Ah, tú lo has dicho. Tú lo has dicho, de tu boca ha salido. Ahí está, quedó grabado. De repente sí, no sé. No sé, no sé. Porque se le ve las redes por eso nada más, ¿no? Por otra cosa, no. Porque canciones... Pero igual estoy enfocado en mi trabajo", respondió con humor, dejando entrever que no descarta esa posibilidad.

Asegura que no caerá en provocaciones

El cantante dijo que, debido a todo lo que se ha hablado de él en el pasado, ahora prefiere cuidarse más y evitar cualquier enfrentamiento público. No quiere que se generen más polémicas en su vida ni en su carrera artística. La reportera le mencionó si estaba evitando "pisar el palito", a lo que él fue contundente.

"La verdad es que yo tengo que ser el perfil bajo más posible por todas las vainas que ya me han sacado, así que yo prefiero evitar, ya evitar todo ese tipo de roces", afirmó.

Chechito insistió en que no le interesa responder provocaciones ni engancharse en un ida y vuelta que pueda perjudicar su imagen. Dijo que está concentrado en seguir trabajando, ensayando y avanzando con su grupo.

En conclusión, Chechito quiere dar por cerrado el tema con Leslie Shaw. A pesar de que ella lo sigue mencionando en entrevistas, él asegura que no responderá más. Su prioridad es mantenerse tranquilo, con perfil bajo y enfocado en su música. Según señala, ya vivió momentos difíciles y no quiere volver a meterse en escándalos.