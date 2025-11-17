Melissa Paredes sorprende a Anthony Aranda con celebración por su cumpleaños: "Mucho amor este fin de semana"

Melissa Paredes volvió a llamar la atención luego de que Ale Venturo confirmara que ambas superaron las tensiones por la crianza de la hija de Rodrigo Cuba. Con el tema cerrado, la actriz celebró el cumpleaños de su esposo, Anthony Aranda, y mostró por primera vez un espacio de su nueva casa en redes sociales.

Una celebración especial para Anthony Aranda

A través de su cuenta de Instagram, Melissa Paredes mostró detalles de la fiesta de cumpleaños que organizó para Anthony Aranda. Las imágenes destacaron la decoración, el ambiente íntimo y, por primera vez, la piscina de la nueva vivienda que comparte con el bailarín. La actriz expresó su emoción por poder celebrar una fecha tan importante para su pareja y compartió un mensaje lleno de cariño.

"Mucho amor este fin de semana, celebrando el cumpleaños de mi espositoooo y el cumple de Takeito bb @takeo_okumura. Curiosamente cumplen años el mismo día, el 13, y lo celebramos ayer rodeada de escorpiones, me encanta!!", escribió Paredes en su publicación.

La reacción de Aranda no tardó en llegar. El bailarín comentó la publicación con un breve pero significativo mensaje que evidenció cuánto disfrutó la celebración: "Un fin de semana hermoso". En cuestión de horas, el post acumuló miles de 'me gusta' y decenas de mensajes de seguidores que les enviaron buenos deseos y felicitaciones.

Melissa Paredes enternece redes al aparecer con su "bebé hombre"

Días antes de la fiesta, Melissa también sorprendió a sus seguidores con un video que publicó en sus historias de Instagram. En el clip, la actriz aparece cargando a un bebé durante la celebración del cumpleaños de su hija Mía, generando especulación entre los usuarios debido al mensaje que acompañó la grabación.

"Feliz cumpleaños mi bebito. Que Dios te proteja y te bendiga siempre mi amor", escribió Melissa junto al video donde se le ve besando al pequeño con evidente ternura. El mensaje causó sorpresa porque la actriz se refirió al menor como su "bebé", lo que despertó curiosidad entre los internautas.

Sin embargo, el gesto no tenía ninguna connotación adicional. Melissa simplemente saludó al niño por su cumpleaños y utilizó un tono cariñoso para dirigirse a él. En la publicación se aprecia que etiquetó a una mujer, quien sería la verdadera madre del pequeño, aclarando que solo se trató de un gesto afectivo y no de un anuncio personal.

Melissa Paredes continúa en el centro de la conversación pública, aunque esta vez por motivos más positivos. Tras dejar atrás las diferencias con Ale Venturo, la actriz celebró con entusiasmo el cumpleaños de Anthony Aranda y compartió momentos íntimos y familiares en redes sociales.