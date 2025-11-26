Julio Zevallos celebra 45 años de vida artística con el lanzamiento de un revelador libro

Julio Zevallos celebra sus 45 años de vida artística con un evento especial en el que presentara su más reciente publicación, una obra que marca un nuevo capítulo en su trayectoria. En este libro, el reconocido productor compartirá vivencias y reflexiones que han definido su camino en la escena artística nacional.

El productor Julio Zevallos celebrará este jueves 27 de noviembre sus 45 años de vida artística con la presentación de su libro autobiográfico '¿Me dejo entender?'. En esta obra reseña toda su historia dentro y fuera de los reflectores, así como los telones de los teatros.

"En este libro de 160 páginas están plasmadas gran parte de mi vida, desde mi niñez hasta la actualidad. Agradezco el cariño que siempre me han brindado en muchas producciones los diversos artistas con los que trabajado. Debo decir que ¿Me dejo entender? es una frase que uso siempre al terminar de explicar lo que busco del artista y sacar siempre lo mejor de sí", comentó Julio Zevallos.

El libro '¿Me dejo entender?' refleja la personalidad arrolladora del productor Julio Zevallos. A lo largo de sus 45 años de trayectoria, él siempre se ha caracterizado por ser una persona frontal.

"Siempre he sido lo más transparente posible, soy una persona frontal pero con un enorme respeto con todos. Estos 45 años han sido un camino largo, de momentos difíciles, complicados y bonitos. Muchas personas me dieron la mano, me enseñaron y todo está plasmado en este libro, es la historia de mi vida, de mi trayectoria", agregó Julio Zevallos.

El productor Julio Zevallos inició su carrera artística a finales de los años 70 destacando en el baile y convirtiéndose en el coreógrafo más solicitado del momento. Luego, trabajó con Guillermo Guille y fue su mano derecha creando el icónico programa icónico 'Risas y Salsa'.

Jueves de celebración

Para conmemorar sus 45 años de vida artística, Julio Zevallos realizará una gala este jueves 27 de noviembre en Bianca de Barranco. El evento contará con la participación de destacados artistas como Ernesto Pimentel, Manolo Rojas, Bartola, Carlos Vílchez, Chechito, Pamela Franco, Fernando Armas, Mónica Cabrejos, Álvaro Rod, Pintura Roja, Marco Romero, la Orquesta Zaperoko y más.

El productor Julio Zevallos a lo largo de su trayectoria ha participado en diversos espacios y programas de televisión. Actualmente, se desempeña como uno de los creativos principales del 'Reventonazo de la Chola'.

En conclusión, la publicación de este libro marca un hito especial en la trayectoria de Julio Zevallos, al reunir vivencias que han moldeado su aporte al arte peruano. Su celebración de 45 años confirma una carrera sólida y un legado que continúa inspirando a las nuevas generaciones.