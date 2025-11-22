Deysi Araujo no descarta ingresar a la política: "Me han llamado de algunos partidos"

Deysi Araujo volvió a llamar la atención al confesar que varios grupos políticos ya se han acercado a ella para invitarla a formar parte de sus filas. La popular pelirroja, conocida por su carácter fuerte y su historia de lucha, aseguró que no cierra la puerta a la política, pero que lo haría "más adelante" cuando se sienta preparada.

¿Deysi Araujo entrará a la política?

Deysi Araujo reveló que varios partidos políticos ya la han buscado para invitarla a formar parte de sus filas. La popular pelirroja, una figura conocida por su carácter fuerte y su historia de lucha, confesó que no cierra la puerta a esa posibilidad, aunque por ahora no es una decisión inmediata.

"Me han llamado para algunos partidos. Me gustaría, quizá más adelante, cuando me prepare", aseguró, dejando abierta la posibilidad de verla en una campaña más adelante.

La artista abrió su corazón y habló de distintos temas: su infancia, el amor, su familia, sus errores y todo lo que la ha llevado a ser la mujer que es hoy. Contó, por ejemplo, que su lado solidario viene desde niña y que, si tuviera un superpoder, lo usaría para ayudar a quienes más lo necesitan.

"Ayudaría a todas las personas de la calle, a los abuelitos. Construiría una casa hogar para ellos", dijo muy segura.

En la entrevista también reveló que su talento oculto es la costura, aunque no puede desarrollarlo como quisiera por falta de tiempo. Y al recordar sus mejores recuerdos, mencionó con nostalgia a sus padres y su vida cuando vivían en la sierra, una etapa que le genera ternura y cierta tristeza.

Deysi cuenta curiosidades

Cuando le preguntaron qué animal la representa, Deysi no dudó en responder que la oveja, porque es "tranquila y dócil". También confesó que la lisura que más usa es "Cara...", haciendo reír al entrevistador. Su famoso cabello rojo también fue tema de conversación. Para Deysi, ese look se convirtió en su sello personal.

"Hasta mi hijo me dice que si me cambio el color ya no sería su mamá", contó la exvedette para Trome entre risas.

La artista recordó que su vida cambió por completo cuando entró a la farándula. Antes de eso, vivió momentos muy duros económicamente.

"No tenía dónde dormir, una cama o un pan para comer", reveló. Ser parte del espectáculo fue lo que le permitió salir adelante.

Sobre el amor, Deysi fue directa. Contó que vivió experiencias difíciles y que incluso llegó a estar a punto de casarse con alguien que no era lo que decía ser. Hoy lleva tres años soltera y asegura que no está desesperada por conocer a alguien. Dice que el amor llega cuando tiene que llegar y que ahora está enfocada en su trabajo y en cuidar a su madre. Eso sí, tiene claro lo que busca en un hombre.

"Casi me caso con un mentiroso", confesó sin rodeos. "Que sea caballero, noble, alto... nada que ver con los chatos", dijo entre risas. Finalmente, recordó un consejo de su padre que siempre la acompaña: "El amor y la verdad son esenciales en la vida".

En conclusión, aunque por ahora no tiene planes de entrar a la política, Deysi Araujo deja claro que es un camino que no descarta. Y con su historia de lucha, carisma y presencia mediática, no sería raro verla algún día en campaña. ¿Será la próxima figura de la farándula en buscar un cargo público? El tiempo lo dirá.