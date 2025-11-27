Delany López llama 'patética' a Pamela López por seguir hablando de Cueva: "Cae chinche"

En las últimas semanas, Pamela López se ha convertido en polémica tras hablar de su ex Christian Cueva tras lanzar un tema basado en su vida. Ante esto, Delany López arremetió en su contra señalando que sería 'patético' que hable del padre de sus hijos, al lado de su actual novio.

Delany López llama 'chinche' a Pamela López

La joven Delany López, conocida por haber sido la pareja de Jefferson Farfán, estuvo en el programa 'Préndete' donde habló sobre muchos temas. Aunque cuando le preguntaron por la 'Foquita' dejó en claro que no quiere explayarse mucho porque no quiere parecerse a Pamela López.

A este comentario, añadió que López habla de Christian Cueva en cada programa al que asiste y al lado de su pareja Paul Michael. Para la ex de Farfán, estas actitudes después de más de un año, caería muy chinchoso e incluso, patético.

"No quiero seguir hablando de esa persona porque, mira lo voy a decir bien directa, porque siempre lo he sido. No quiero caer chinche como la Pamela López. Está en todos los programas hablando de mi ex con la pareja que tengo al lado, de verdad, patético", expresó la joven en el programa de TV.

Opinó sobre el tema 'La Clandestina'

Como se recuerda, Pamela López se lanzó como cantante de "La Clandestina" lanzando el videoclip en el canal de YouTube de Paul Michael. Según se ha revelado, a muchas personas les ha gustado no por la voz de la influencer, sino por el ritmo y la letra de la canción, logrando sumar miles de reproducciones.

Aunque le preguntaron a Delany López qué le parece este tema musical, señaló que no es de su agrado. Además, no considera que la influencer 'KittyPam' se convierta en cantante y reveló que su pareja Paul Michael tendría un poco de talento, pero todo se oculta cuando hablan del 'Aladino' en cada entrevista.

"¿Te gusta la canción? ¿Te jala, te pega?", le preguntan, y ella responde: "No, para nada, no (la considera cantante) creo que el chico dentro de todo canta un poco bien, pero su talento se resta a que en cada programa que va a cantar su canción, se la pasa hablando la novia actual".

De esta manera, Delany López deja claro su postura donde señala que no quiere hablar mucho de su ex Jefferson Farfán porque no quiere parecerse a Pamela López, quien ha estado hablando de su ex Christian Cueva en todos los canales de televisión siendo acompañado de su actual novio Paul Michael.