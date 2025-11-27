Milett Figueroa cumplirá 3 años con Marcelo Tinelli, pero no piensa en boda: "Ahora estoy con proyectos"

Milett Figueroa está por celebrar 3 años junto a Marcelo Tinelli, pero dejó claro que ahora el altar no es su prioridad. Su cabeza está en nuevos retos y su carrera artística sigue tomando vuelo. El programa "Más Espectáculos" conversó con Milett. Allí contó cómo vive su relación y también su regreso al arte.

Milett y Tinelli cumplirán 3 años sin la boda en mente

Milett Figueroa está a nada de cumplir 3 años con Marcelo Tinelli. Eso sí, aclaró en "Más Espectáculos" que la boda no la desvela ahora. Milett dijo que quiere seguir aprendiendo y creciendo como artista. La reportera del programa la consultó si el matrimonio está cerca. Pero Milett respondió sincera.

"Ahorita la verdad no tengo tanta mente para pensar en digamos en formar un hogar porque es una planificación y yo ahorita estoy disfrutando una relación preciosa y también a la par trabajando mucho"

Además, Milett contó que ella no nació para quedarse en casa sin avanzar. Lo reafirmó diciendo que es una mujer de siempre buscar nuevos retos.

"De hecho, como tengo tantos proyectos frente a mí, estoy concentrándome en no dispersarme con el tema de mi trabajo porque siempre me ha gustado trabajar. Yo no puedo estar metida en mi casa sin hacer nada. Soy muy curiosa, me meto constantemente a talleres, a cursos", señaló.

Retomará proyectos de cine y teatro

Luego del viaje a Argentina, Milett confesó que empezará a retomar proyectos en el arte. El programa "Más Espectáculos" la animó para que cuente más. Y la artista soltó emocionada que tiene una propuesta de película. Aunque no quiso dar todos los detalles, sí compartió pistas que ya ilusionan.

"Vas a regresar a la pantalla grande. Coméntanos un poquito acerca", señaló la periodista. "Tengo una propuesta para hacer una película el próximo año... Sería grabado en San Bartolo y sería una película de amigos, la historia de cuatro amigos. Así que estoy evaluando el momento en que se puede grabar, porque también me gustaría hacer teatro en Buenos Aires", expresó Milett.

La actriz quiere dar pasos con calma en Argentina y no hacer teatro con musicales, que son obras comerciales, sino empezar de cero en el teatro. Además contó que ya está leyendo como buena actriz. Dijo que su oficio está en aprender el guion antes de decidir.

"Bueno, justo ahora estoy leyendo tres obras porque tengo propuestas para hacer teatro en Argentina, en Buenos Aires, no en calle Corrientes porque allí es tipo más musicales, obras más comerciales y lo que yo quiero es empezar como de cero. El trabajo que tenemos que hacer los actores es prácticamente leer, leer, leer y esperar a que te llame", afirmó

En conclusión, Milett Figueroa celebrará 3 años junto a Marcelo Tinelli, pero confesó que no tiene la boda en su mente. La modelo está enfocada en sus proyectos de cine y teatro. Quedó claro que el aniversario será importante para ella, pero el anillo no es prioridad aún.