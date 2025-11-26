Milett Figueroa revela que terminó en dos ocasiones con Marcelo Tinelli: "No tengo paciencia"

Hace unos meses, se habló de la separación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa cuando lo anunció el argentino en su podcast, aunque después revelaron su reconciliación. Ahora, la peruana reveló que fueron dos veces en que terminaron como pareja.

Milett Figueroa revela los problemas con Marcelo

En el programa 'Amor y Fuego', Milett Figueroa llegó para brindar una entrevista exclusiva. Es así como la modelo peruana habló de su relación con Marcelo Tinelli y sobre la polémica separación que tuvieron cuando estrenó su podcast.

"Habíamos terminado. Discutimos. Ya nos ha pasado lo mismo antes, que terminábamos y al día siguiente volvíamos, pasó en dos ocasiones. Inclusive dijimos que íbamos a poner un comunicado, pero nos arreglamos. Los dos tenemos un carácter muy fuerte. No tengo paciencia para las discusiones, trato de evitar el conflicto", expresó.

La peruana reveló que ambos tienen personalidades fuertes que se cruzan al momento de una discusión, pero que rápidamente se reconcilian. Figueroa no quiso dar muchos detalles de la pelea, pero señaló que estaban muy tensionados en aquella ocasión.

"En ese momento estábamos muy tensionados los dos porque yo quería una cosa y él otra. Se cruzaron los horarios y yo tenía que hacer y él me dio otra alternativa. Explotamos los dos. Me sorprendió que lo anuncie", dijo.

Sobre los problemas económicos de Tinelli

En otro momento, Milett Figueroa fue consultada sobre los problemas que viene pasando Marcelo Tinelli en Argentina. La peruana señala que no ha tenido buenos momentos, pero que está acompañándolo en todo momento. Además, aclara que no tiene deudas de trabajo o personales, como lo han venido señalando en varios medios de TV.

"Está pasando por un momento complicado. Anímicamente, no ha sido los mejores días, ni la mejor semana. Yo estoy con él todos los días, todo el tiempo. Decidió quedarme allá, a pesar de que sé que no tengo las mismas oportunidades de trabajo que tengo acá. Él no tiene deudas personales, tiene deudas del trabajo. Inevitablemente, me afectó porque yo lo vi mal a él", añadió la modelo.

De esta manera, la modelo peruana llegó nuevamente al Perú como parte de su trabajo y tuvo una entrevista exclusiva con el programa de Rodrigo y Gigi. Es así como Milett Figueroa señala que sí hubo dos veces que terminó con Marcelo Tinelli, pero que lograron solucionarlo al toque y por ello, no emitían comunicado, excepto la vez que el argentino lo hizo público.