Sofía Franco acusa a ex de Jean Paul Gabuteau de haber planeado el ampay: "Ella llama al chismefono"

En los últimos días, Jean Paul Gabuteau ha estado en medio de la polémica tras aparecer en actitudes muy cariñosas al lado de Analía Jiménez. Ahora, Sofía Franco afirma que el esposo de Silvia Cornejo fue sembrado por su ex y habría llamado a los 'urracos'.

Sofía Franco cree que Jean Paul fue 'sembrado'

En el programa 'Arriba mi gente', Sofía Franco llegó para opinar sobre la situación de Silvia Cornejo y el ampay a su esposo Jean Paul Gabuteau. Es así como menciona que la ex con quien fue ampayado, habría llamado al chismefono de Magaly Medina para que los atrapen.

"Yo me he tomado el trabajo de leer todos los comentarios del público como tú, como yo, y todos estamos de acuerdo la mayoría, al menos hombres y mujeres, de que Analía Jiménez tiene en sus favoritos, el chismefono. Ella misma llama el chismefono para que la ampayen. Sentencio, ojo", expresó Sofía.

Después, la conductora Micheille Soifer da su apoyo señalando que ningún ampay sale de la nada, sino que siempre llega un informante. Entonces, señalan que este mismo informante que avisó a los 'urracos' habría sido la misma Analía Jiménez, protagonista del ampay con el músico.

"Sofi, tu boca está llena de razón y de experiencia. Porque un ampay, no es que los chacales están esperando a ver que algo les caiga del cielo. Hay un soplón de todas maneras y siempre es una de las partes", expresó Soifer, y Sofía Franco agrega: "En este caso, Analía, lo sabemos, no hay cómo ocultarlo".

@arribamigenteoficial SOFÍA FRANCO DICE QUE ANALÍA JIMÉNEZ HABRÍA ARMADO TODOOOO 😱👀 ¿Será que la ex de Jean Paul, actual pareja de Silvia Cornejo, habría sido la causante de que esas imágenes salieron al aire? 🔥 #arribamigente @Latina Televisión ♬ sonido original - 🥰.𝓞.𝖘.𝖈.𝖆.𝖗.🥰

Manda consejo a Silvia Cornejo

Entonces, Sofía Franco decidió dar un consejo a Silvia Cornejo por todo lo que viene pasando y pide que vuelva hacer la misma de siempre que se enfrenta con mucha fuerza ante todo, no la se limita a no declarar y aceptar todo lo que hace su esposo cuando no está con ella.

"Sí, pero ¿Sabes qué Silvia? Te queremos con esa personalidad guerrera que te caracteriza porque tú no eres suavecita y mucho menos tonta", expresó Franco en el programa de televisión.

De esta forma, Sofía Franco opinó sobre el ampay del esposo de Silvia Cornejo revelando que es muy sospecho de cómo se dieron. Es así como afirma que Analía Jiménez, la ex de Jean Paul Gabuteau, le habría 'sembrado' el ampay y llamado a los reporteros de Magaly para que los graben desde el balcón del departamento.