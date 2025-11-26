Tilsa Lozano sobre el ampay al esposo de Silvia Cornejo: "No le saca la vuelta, tiene una doble vida"

Desde que se dio a conocer que Jean Paul Gabuteau fue ampayado abrazando a su expareja Analía Jiménez, Silvia Cornejo no ha informado si se ha separado o lo ha perdonado. Ante esto, Tilsa Lozano señaló que ambas mujeres tendrían conocimiento de la doble vida del músico por el dinero.

Tilsa Lozano sobre ampay del esposo de Cornejo

En el programa 'La Noche Habla', Tilsa Lozano, Kurt Villavicencio y Ric La Torre comentaron sobre el reciente escándalo de la presunta infidelidad del esposo de Silvia Cornejo. Entonces, la popular 'Vengadora' no dudó en comentar que la exreina de belleza tenía conocimiento de la ex Analía Jiménez.

"Silvia Cuernejo, sabe que es cuernejo. Lo sabe hace tiempo y él (Jean Paul Gabuteau) no le saca la vuelta, él tiene una doble vida, tiene una vida paralela", expresó.

Según revela Tilsa, el músico Jean Paul Gabuteau tendría una doble vida manteniendo una relación con ambas mujeres, madres de sus hijos. Incluso, señaló que no terminarían debido a que tienen solvencia económica.

"Esto no es que salí un día, me emborraché y me chapé a una. Esto es una doble vida donde las dos (Silvia y Analía Jiménez, madre de su hijo mayor) saben que las dos existen y las dos no tienen problemas mientras haya el billetín para mantener a las dos familias", dijo.

¿Qué dijo la exreina de belleza?

Silvia Cornejo lució muy tranquila con una gran sonrisa afirmando que entiende el trabajo de los reporteros que no hablaría sobre el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau.

"Yo entiendo mucho su trabajo y lo respeto, pero yo no quisiera declarar nada (Justo se cumple un año de tu matrimonio con él, te tomó por sorpresas estas imágenes) Hace más de tres años no doy ningún tipo de declaración y yo prefiero evitar", expresó.

Así mismo, la modelo señaló que siempre va a respetar al padre de su único hijo ante todo. Aunque no quiso dar más detalles sobre lo sucedido el fin de semana con su esposo y Analía Jiménez, afirma que trata de proteger a su pequeño como al resto de la familia del músico.

De esta manera, Silvia Cornejo no ha informado cuál ha sido su decisión tras ver el ampay de su esposo Jean Paul Gabuteau. Por ello, Tilsa Lozano afirma que la exreina de belleza tenía conocimiento de las acciones de él, pero que lo pasa por alto por el tema económico porque el músico tendría una doble vida.