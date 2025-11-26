Melissa Klug celebra graduación de su hija y Jesús Barco comparte el mismo video: "Te adoro hermosa"

El amor de mamá y el apoyo familiar se hicieron sentir este último martes. Esta vez, la protagonista es una de las hijas de Melissa Klug, quien celebró su graduación y compartió el momento con un video en sus redes. No fue la única en postearlo. Jesús Barco, ex de Melissa Klug y papá de su menor hija, también subió el mismo clip desde su propia cuenta, dándole un toque tierno con un mensaje directo.

Hija de Melissa se gradúa y Jesús Barco comparte el mismo video

Melissa Klug festejó la graduación de una de sus hijas y compartió un video emotivo en sus redes sociales. Pero quien también se sumó al momento fue Jesús Barco. Aunque la relación con la 'Blanca de Chucuito' terminó hace poco, el futbolista publicó el mismo clip desde su cuenta, dejando unas palabras llenas de cariño y bromas que llamaron la atención.

La historia volvió a encender el ojo mediático porque ambos siguen manteniendo contacto por su hija menor. Y estos gestos muestran que la familia, cuando hay amor sincero, se respeta y celebra unida.

Tras la ceremonia, Melissa dedicó unas palabras que se hicieron virales. La graduada, desde su propia cuenta, también respondió al cariño de su mamá con un mensaje sencillo pero con mucha verdad.

25.11.25 | Melissa Klug celebra graduación de su hija Melissa Lobatón y ella le responde con emotivo mensaje. Fuente: Instagram de Melissa Lobatón Klug pic.twitter.com/arkfz4U5U5 — @ghelanma (@ghelanma) November 26, 2025

"Mi princesa se graduó y mi corazón estalla a mil. Qué orgullosa me siento. Lo lograste mi vida. Te amo con mi vida", escribió Melissa. "Te amo mami, gracias por siempre estar", contestó su hija.

Por su parte, el futbolista Jesús Barco quiso darle su propio sello al video. Con cariño, pero sin perder el tono divertido, escribió una emotivas palabras mezclados con humor y reconocimiento a su esfuerzo. Aunque varios esperaban que la recién graduada le contestara con más diálogo, la respuesta fue más corta, muy natural y en un tono de confianza.

Jesús Barco y Melissa Klug felicitan a Melissa Lobatón y ella les responde.

"Felicidades 'cabezona' de mi corazón. Te adoro hermosa y ya ahora pon de una vez tu local", destacó el futbolista. "Gracias yisus", escribió Melissa Lobatón.

Una frase simple que en redes encendió debate. Algunos decían que esa aproximación deja en claro que, aunque la relación de pareja acabó, el respeto familiar sigue vivo y firme.

Melissa Klug expresó su orgullo con un post

La mamá también dedicó un mensaje largo en la descripción del video original. No solo habló del diploma. Habló de todo el proceso que la llevó allí.

"Mi vida hoy mi corazón estalla de orgullo... ¡Te graduaste sola, con tu esfuerzo, con tu disciplina y esa fuerza que siempre te ha hecho brillar! A tu corta edad ya terminaste tu carrera, tienes tu emprendimiento, tu propio auto y todo lo construiste sin deberle nada a nadie, solo a tu valentía", destacó la empresaria.

Melissa recalcó que la familia estuvo ahí. Ese recorrido de lucha es el que hoy celebra con el diploma como símbolo, pero sobre todo con el crecimiento que su hija mostró.

"Siempre hemos salido adelante juntas y hoy me demuestras que nada nos detiene. Te admiro, te celebro y te amo con el alma. Este es solo el comienzo de todo lo grande que te espera y siempre estaré para ti ayudándote a construir tus sueños, hasta que Dios me lo permita, te amooooo Melissa Lobatón Klug", comentó la chalaca.

Melissa Klug decidió celebrar esta graduación con personas muy cercanas. Amigos del cole, hermanos mayores, familia y colegas que acompañaron este proceso. Melissa Lobatón también escribió sentidas palabras en redes.

"Mi carrera de ensueños se hizo realidad , solo los que me acompañaron saben lo que lloré y reí por esta hermosa carrera . Por fin me gradué, gracias a Dios y a los que estuvieron en este camino tan bonito", destacó la recién graduada en sus redes.

En conclusión, esta es una celebración que tocó el corazón de miles. La graduación se convirtió en un símbolo de éxito, esfuerzo y amor familiar. El gesto de Jesús Barco, aunque pequeño y divertido, reforzó la imagen de respeto entre ambos. Y Melissa Klug demostró que, cuando se trata del orgullo de una hija graduada, la familia se celebra fuerte, clara y unida.