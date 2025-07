Julián Zucchi revela que está soltero y no busca una relación por ahora: "No forzar nada"

Julián Zucchi estuvo en el ojo de la tormenta hace unos meses debido a su ruptura con su exesposa y madre de sus hijos, Yiddá Eslava, y su posterior relación con la reportera Priscila Mateo. Sin embargo, ahora el actor asegura que se encuentra completamente soltero y reencontrándose consigo mismo.

El actor argentino abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para interactuar con sus seguidores. Uno de ellos le preguntó si actualmente está soltero, en una relación o en el famoso estado "soltero, pero nunca solo".

La respuesta de Julián no se hizo esperar, y aseguró que actualmente está buscando encontrar la paciencia interior y aprender a disfrutar de su propia compañía, ya que había olvidado eso durante mucho tiempo.

En esa misma línea, no descartó que en el futuro pueda iniciar una relación sentimental, pero por el momento no quiere nada a la fuerza. Sin embargo, si en algún momento llega esa persona especial a su vida, tiene que ser consciente de que él se ama por sobre todas las cosas y que amará en base a ello.

"No se trata de forzar nada. Ni una relación, ni la soledad. Cuando la vida me vuelva a cruzar con alguien, quiero estar listo, desde el respeto, desde el amor propio, y no desde la necesidad. Porque para amar bien a alguien, primero uno tiene que aprender a amarse", agregó.