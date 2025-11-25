¡Siguen cerca! Melissa Klug se quiebra y Jesús Barco le toca la cara para consolarla en plena celebración

Melissa Klug y Jesús Barco volvieron a encender los rumores de reconciliación. Aunque ambos han dicho públicamente que están separados, una nueva escena captada en el cumpleaños de Samahara Lobatón demuestra que la cercanía entre ellos sigue más viva que nunca.

Melissa Klug y Jesús Barco protagonizan cercano gesto

Melissa Klug y Jesús Barco volvieron a estar en boca de todos luego de ser captados en una escena bastante cercana durante el cumpleaños de Samahara Lobatón. Aunque los dos han repetido que están separados, las imágenes han desatado nuevas especulaciones sobre una posible reconciliación.

En plena celebración, la orquesta empezó a tocar una salsa muy sentida. La letra tocó fibras sensibles y, de un momento a otro, Melissa Klug, Samahara y Melissa Lobatón se quebraron por completo. Las tres se conmovieron mientras abrazaban la emoción del momento, recordando, según se comentó, a un ser querido que ya no está.

En medio de ese escenario, una cámara captó el preciso instante en el que Jesús Barco se acerca a la chalaca, estira la mano y le toca la cara para que volteara a mirarlo. El gesto fue claro: quería consolarla, tranquilizarla y que dejara de llorar.

En "Magaly TV La Firme", se comentaron las imágenes. Para la conductora, esta supuesta separación entre la empresaria y el futbolista estaría lejos de ser definitiva.

Magaly Medina fue directa al analizar el video: "Ese tipo de separación no es separación. No es separación", dijo, cuestionando que sigan compartiendo momentos tan íntimos.

La conductora también destacó la escena donde Barco intenta calmar a Melissa. Para Magaly, la cercanía entre ambos demuestra que habría sentimientos no resueltos.

"Ella que como lloriquea y él sigue cantando y él agarra y la jala, le agarra el cachete y la jala, ¿no? O sea, el hombre intentando, ¿no? Seguramente que ella lo perdone y lo disculpe", comentó. "Por más que ella lo pueda decir, por más que diga que están separados, siguen compartiendo juntos, ¿no?", señaló.

La canción que despertó emociones

Según los comentarios, la canción que sonaba titulada "Confieso" hablaba sobre la partida de un ser querido. Este detalle habría producido que Melissa y sus hijas se emocionaran hasta las lágrimas. Aunque no se ha confirmado a quién recordaban, todo apunta a una persona muy cercana para la familia.

Magaly analizó también este punto: "Es una canción que habla de una persona que no está, que ha partido. Bueno, se referirán a alguien de su entorno íntimo, cercano, a su abuelita. No lo podemos confirmar, pero parece que todos andan tocados por esta canción".

¿Acercamiento o reconciliación?

Para Magaly, Jesús Barco habría aprovechado la sensibilidad del momento para acercarse aún más a Melissa Klug. El gesto de tocarle el rostro no pasó desapercibido y fue interpretado como un intento de reingresar a su vida.

Magaly también comentó: "Como la tienes ahí es más fácil el amiste, es más fácil estar ahí. Parece que a ella le gusta que él esté ahí rogando y buscando su atención".

Hasta ahora, ni Melissa ni Barco han dado declaraciones sobre la polémica escena. Sin embargo, las imágenes hablan por sí solas: siguen compartiendo espacios familiares, siguen mostrándose unidos y, sobre todo, siguen teniendo una conexión que muchos creen que aún no ha terminado.

En conclusión, Melissa Klug y Jesús Barco protagonizaron un gesto comprometedor en el cumpleaños de Samahara Lobatón, lo que volvió a encender las dudas sobre una posible reconciliación. Aunque ambos mantienen públicamente que están separados, la cercanía mostrada en la celebración deja ver que aún existe un vínculo fuerte entre ellos.