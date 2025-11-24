Hija de Melissa Klug discutió con Jesús Barco tras pedirle que se vaya de su cuarto: "No te soporto"

Un nuevo video protagonizado por Melissa Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, ha generado conversación en TikTok. En el clip aparece discutiendo con el futbolista Jesús Barco, a quien incluso le pide que se retire de su habitación. La escena se viralizó rápidamente y despertó comentarios, sobre todo porque ocurre pocos días después de la separación entre Barco y Klug.

El video que encendió TikTok: Melissa Lobatón enfrenta a Jesús Barco

El material difundido en TikTok muestra a Melissa Lobatón incómoda por la presencia de Jesús Barco dentro de su cuarto. La joven, visiblemente molesta, le pide al futbolista que salga de inmediato, argumentando que él estaría resfriado. En el video se oye a la hija de la "Blanca de Chucuito" reclamarle con firmeza:

"Jesús, ¿puedes irte de mi cuarto porque estás con la peste?". Barco intenta defenderse y asegura que no tiene gripe. "Es alergia. Si no tengo tos, no tengo nada", afirma mientras Melissa insiste en que él sí muestra signos de resfrío y se mantiene firme: "No, por favor, vete. Es su gripe, tiene los ojos reventados. Vete, por favor, no te soporto", recalca mientras evita que él permanezca cerca.

La situación llamó aún más la atención porque aparece en medio de la reciente ruptura entre Melissa Klug y Jesús Barco, ocurrida después de que el futbolista fuera ampayado en una reunión con amigos en Huánuco. Aunque el clip parece más una escena cotidiana que un conflicto real, los usuarios lo relacionaron de inmediato con el tenso contexto familiar.

Samahara Lobatón aclara el origen del video

Tras la viralización del clip, Samahara Lobatón decidió explicar lo ocurrido durante una entrevista en 'América Hoy'. La influencer confirmó que ella también estuvo conectada al en vivo de TikTok y aseguró que se trató de una broma entre ellos, no de un altercado real.

"Estamos haciendo batallas en TikTok y Jessu estaba como pan que no se vende, estaba dando vueltas. Quería entrar al live y no podía porque estaba opinando de los retos. Pero como estaba agripado y mi hermana tiene las defensas bajas, le dijo: 'Lárgate de mi cuarto, me vas a contagiar'", detalló Samahara, restando dramatismo a la escena que se viralizó.

Además, los conductores le preguntaron si Melissa Klug y Jesús Barco habrían retomado su relación. La joven evitó dar una respuesta concreta y señaló que no conversó con ellos sobre el tema.

"Ellos son papás. Nosotros queremos muchísimo a Jesús, lo consideramos muchísimo. La verdad no sé si siguen. Lo único que sé es que nosotras, mis hermanos, queremos muchísimo a Jesús", respondió.

@rkt696 Samahara aclara pelea entre Melissa Lobaton y Jesús Barco ♬ sonido original - rkt696

El video viral protagonizado por Melissa Lobatón y Jesús Barco generó especulaciones debido al reciente quiebre entre el futbolista y Melissa Klug. Sin embargo, las declaraciones de Samahara Lobatón aclaran que se trató de una broma dentro de un live de TikTok y no de un conflicto real.