¿Ya volvieron? Melissa Klug y Jesús Barco se van juntos del cumpleaños de Samahara Lobatón

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecieron juntos, como si nada hubiera pasado entre ellos, en el cumpleaños de Samahara Lobatón. La noticia la soltó nada menos que Magaly Medina, quien mostró imágenes exclusivas de la celebración. ¿Se reconciliaron?

Melissa Klug y Jesús Barco reaparecen juntos en otro cumpleaños

El cumpleaños número 24 de Samahara Lobatón terminó convirtiéndose en uno de los temas más comentados de la farándula. No solo por la fiesta en la terraza del condominio de Surco, sino porque Melissa Klug y Jesús Barco se lucieron juntos, como si jamás hubieran terminado. Las cámaras de "Magaly TV La Firme" los captaron y la propia 'Urraca' reveló lo que vio.

La presencia del futbolista sorprendió, pues desde hace meses se hablaba de una separación definitiva. Sin embargo, ambos entraron al edificio. Jesús llevó a la hija que tienen en común, para estar dentro de la fiesta como una familia completa. Eso fue suficiente para encender los rumores. Durante su programa, Magaly Medina no dudó en comentar el momento.

"Lo peculiar de esta fiesta es que ha llegado una parejita, que pensamos que ya estaban separados. Ha llegado Melissa Klug y Jesús Barco con la hija que ambos tienen, a saludar a Samahara", soltó la conductora, dejando claro que la escena llamó mucho la atención.

¿Regresaron? Magaly cree que hay algo más

Magaly también analizó lo que, según ella, estaría ocurriendo entre la chalaca y el futbolista. Para la periodista, esta reaparición no sería casualidad ni un simple acto de cordialidad.

"Ellos pueden decir: 'Es que somos padres de una criatura y hay eventos a los que debemos ir juntos'. Ese es el pretexto de todas aquellas parejas que finalmente no pueden romper un vínculo. No quieren cortar esa dependencia emocional... Parece que Melissa cae rendida bajo los efectos del síndrome Jesús Barco", comentó, sugiriendo que una reconciliación podría estar en marcha.

Incluso Magaly resaltó que no sería el primer cumpleaños que asisten juntos luego de su separación. Pues estuvieron en la fiesta de la madre de Jesús Barco. Destacó que si siguen así, la dinámica continuará en otras celebraciones como Navidad, el Día de la Madre, el Día del Padre y mil excusas.

La fiesta de Samahara tuvo de todo, incluyendo la visita del serenazgo por exceso de ruido. Mientras ocurría esto, se vio a Jesús Barco muy cariñoso con su pequeña.

"Ahí está Barco haciendo bailar a la hijita. Eso fue antes de irla a dejar a su casa. O sea, lo llevaron de nano, para que cuida a la hija, ya", dijo Magaly con su clásico toque irónico.

Barco evitó hablar, pero las imágenes dicen más que mil palabras

El futbolista se fue de la fiesta para dejar a la hija que tiene con Melissa en la casa de la chalaca y regresó al tono. Allí los reporteros intentaron sacarle alguna declaración, pero él prefirió guardar silencio. Aun así, le lanzaron varias preguntas directas.

"Jesús, ¿has recibido el perdón de Melissa?, ¿por qué no hablar Jesús?, si te vemos aquí en la fiesta de Samahara es porque Melissa te ha perdonado, ¿no?, ¿atrás quedó el piscinazo de Huánuco?", insistió el reportero, pero Barco se mantuvo firme y no respondió.

Se fueron juntos

Lo que sí quedó registrado fue lo que ocurrió al final de la noche. Las cámaras mostraron a Melissa Klug retirándose del condominio en compañía de Jesús Barco. Él subió al asiento del piloto del carro de la empresaria, mientras ella también se acomodó en el vehículo sin decir palabra. Ambos se fueron juntos.

"La salida del cumpleaños de Samahara Lobatón, Jesús Barco sale, aborda el auto, que es de Melissa, y ahora se puso al volante y Melissa va a su costado, como una pareja normal, como si nada hubiera pasado entre ellos... Eso indica que ellos todavía siguen juntos", destacó Magaly.

En conclusión, hasta ahora, ninguna de las dos figuras ha confirmado un regreso oficial. Sin embargo, la aparición juntos, la cercanía con su hija y la salida en el mismo auto han encendido todas las alarmas. Por más que intenten mantener el perfil bajo, Melissa Klug y Jesús Barco se dejaron ver como si fueran pareja. ¿Serán solo buenos padres o están volviendo a intentarlo? Los próximos días lo dirán.