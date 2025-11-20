Melissa Klug celebra con orgullo el cumpleaños de Samahara Lobatón: "Celebro tu maravilloso corazón"

A pesar de que Melissa Klug y Samahara Lobatón tuvieron muchas diferencias en el pasado como familia, ahora están más unidas que nunca. La influencer está de cumpleaños y su madre le dedicó un tierno mensaje.

Melissa Klug festeja el cumpleaños de su hija Samahara

Hoy 20 de noviembre, Samahara Lobatón celebra un año más de vida al lado de sus seres queridos en una íntima fiesta. Por medio de las redes sociales, ha recibido muchos mensajes de celebración y uno de ellos, fue de su madre Melissa Klug.

La ex de Jefferson Farfán compartió una collage de las fotos de su hija Samahara desde que era pequeña con un tierno mensaje remarcando que se siente orgullosa de la madre y mujer en la que se ha convertido, deseándole todo lo mejor y el gran amor que siente por ella.

"Feliz cumpleaños a mi hija de mi alma y mi tormento. Hoy celebro tu vida, tu fuerza y el maravilloso corazón que tienes. Gracias por darme el regalo más grande que una madre puede recibir, mis nietos. Verte crecer, luchar y convertirte en la mujer y mamá que eres me llena de orgullo que no cabe en el pecho. Que la vida te abrace con amor, salud y bendiciones siempre. Te amo más de lo que las palabras pueden decir", dijo.

Historia Melissa Klug

Ante este mensaje la pareja de Bryan Torres decidió compartirlo en sus redes sociales correspondiendo con cariño a su dedicatoria. No queda duda, que la relación de madre e hija está muy bien.

Celebra sus 24 años

A través de las redes, Samahara Lobatón ha compartido cada detalle de su celebración por sus 24 años. La joven mostró la decoración principal, los bocaditos, la zona de tragos y su torta, agradeciendo a todas las marcas que se presentaron en su fiesta.

La celebración fue realizada junto a sus seres queridos y se mostró que tuvieron varias orquetas musicales, entre ellos la de su pareja Bryan Torres. La influencer también compartió un video de su madre donde le grabó cuando bailaba con el salsero y padre de sus dos últimos hijos.

De esta manera, Samahara Lobatón acaba de cumplir sus 24 años con todos sus seres queridos con una celebración muy íntima. Su madre Melissa Klug le dedicó un bello mensaje donde resalta como ha fortalecido su relación con su hija y que se siente orgullosa de ella por la madre en que se convirtió.