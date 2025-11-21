Melissa Klug sorprende con radical cambio de look y las redes estallan: "Es la mamá de la Yaha"

Melissa Klug volvió a captar la atención mediática tras reaparecer con una imagen renovada, producto de varias intervenciones estéticas recientes. La empresaria, aún en el foco por su abrupta separación de Jesús Barco, compartió foto en redes de su nuevo look pero las reacciones de los usuarios sorprendieron a más de uno.

Usuarios la comparan con Yahaira Plasencia y Melissa Klug

La 'Blanca de Chucuito' eligió una manera muy particular de cerrar su etapa sentimental con Jesús Barco: renovándose física y emocionalmente. Melissa publicó una fotografía en Instagram donde lució el resultado de sus recientes retoques estéticos, y acompañó la imagen con un mensaje que reflejó su actual momento personal.

"Me renové por fuera, pero la verdadera transformación está en la paz y la fortaleza que hoy llevo dentro... Esta etapa es mía, y brillo con mi propia luz", escribió.

Sin embargo, la reacción del público tomó un giro inesperado. Numerosos usuarios aseguraron que su nueva apariencia se parecía demasiado a la de Yahaira Plasencia, lo que generó un aluvión de comentarios que no pasó desapercibido.

"Ya te hiciste el color de cabello de Yahaira", "Es mamá de la Yaja", "Sí que se parece a la Yaha", fueron algunos de los mensajes. Incluso uno de ellos preguntó directamente: "¿Eres tú, Yahaira?". Ante ese comentario, Melissa reaccionó con humor y soltó: "Nooo, su hermana gemela, separadas al nacer", acompañando la frase con emojis.

Pero la conversación no quedó allí. La empresaria finalmente reveló los procedimientos médicos a los que se sometió para lograr su nueva figura, explicación que también despejó dudas sobre un aparato que se le vio usando en el cumpleaños de sus nietos.

"Estoy en el proceso de deshinchar, todavía estoy con un dren. No me imagino cómo quedaré. Me reduje las mamas como tres tallas. Me hice la abdominoplastia con luxación de costillas y sacaron un poquito de grasa de los costados que me estaba molestando", contó a Trome.

Melissa Klug aclara situación con Jesús Barco

En medio de este revuelo, Melissa también fue consultada sobre una posible reconciliación con Jesús Barco, con quien comparte una hija. Durante una conversación reciente con Trome, la empresaria lanzó una respuesta que dejó ver que la relación no atraviesa su mejor momento.

"Es difícil toda la situación, pero somos padres de una hermosa bebé. Todo viene muy complicado, muy difícil", afirmó, sin dar señales de un acercamiento sentimental, pese a que ambos han coincidido públicamente por temas familiares.

La transformación física de Melissa Klug llega en un momento donde busca priorizar su bienestar y cerrar capítulos complicados. Su reacción ante las comparaciones con Yahaira Plasencia mostró una faceta más relajada y dispuesta a tomar con humor los comentarios del público.