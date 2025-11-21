¿Armó alboroto? Samahara Lobatón celebró tonazo por su cumpleaños y vecinos llamaron a serenazgo

Samahara Lobatón cumplió 24 años y decidió celebrarlo a lo grande en la terraza del condominio donde vive, en Surco. Sin embargo, lo que empezó como una noche de alegría terminó en un momento incómodo, luego de que los vecinos llamaran al serenazgo por el alto volumen de la música y el horario excedido.

Vecinos de Samahara Lobatón llaman a serenazgo por fiesta

Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug, reunió a familiares, amistades y hasta contrató música en vivo para disfrutar su cumpleaños número 24. Pero la fiesta habría continuado más allá del horario permitido, lo que molestó a los residentes del edificio, los cuales llamaron a serenazgo.

De acuerdo con "Magaly TV La Firme", Samahara tenía permiso únicamente hasta las 10 de la noche. Aun así, la celebración siguió pasada la hora. En imágenes difundidas por el programa se ve a personal del serenazgo llegando al condominio para verificar las quejas.

En el video se escucha claramente al agente de serenazgo preguntar a la presidenta de la junta vecinal por llamada: "¿Hasta qué hora tiene permiso la señora? (Hasta las 10) ¿hasta las 10 tiene permiso? Voy a llamar a fiscalización".

La presidenta de la junta vecinal confirmó que, efectivamente, el permiso vencía a las 10 p.m., pero que la música seguía sonando fuerte a las 10:19 p.m. Magaly Medina también comentó la situación desde su set.

"La presidenta de la junta vecinal le dijo que Samahara tenía permiso hasta las 10 de la noche. Ya son 10:19 p.m. y me dicen que el tono continúa. O sea, va a venir fiscalización en un rato. En La Molina es hasta las 2 a.m. Tampoco vas a romper los tímpanos. Hay que ser considerados, porque hoy es día de semana. Mejor alquilas un club y lo haces ahí", advirtió la conductora.

La bulla habría llegado hasta los primeros pisos

Vecinos del edificio indicaron que la música se escuchaba incluso desde los primeros niveles, lo que aumentó el malestar. Muchos reclamaron que se trataba de un día de semana y necesitaban descansar. Otros aseguraron que no estaban en contra de la celebración, pero pedían que se respete el horario para no perturbar la tranquilidad del condominio.

El serenazgo llegó para supervisar el cumplimiento de las normas internas. Además, tuvo que evaluar si correspondía una intervención de fiscalización.

Melissa Klug y Jesús Barco asistieron juntos

Uno de los momentos más comentados fue la llegada de Melissa Klug acompañada de Jesús Barco, pese a que ambos están separados. La expareja ingresó juntos al condominio sin declarar nada. A la salida, también se retiraron en el vehículo de Melissa sin responder a la prensa.

"Ahí está Barco haciendo bailar a la hijita. Eso fue antes de irla a dejar a su casa. O sea, lo llevaron de nano, para que cuida a la hija, ya", expresó Magaly.

Esta aparición generó curiosidad, ya que, aunque han confirmado el fin de su relación, continúan coincidiendo en reuniones familiares. En esta oportunidad, estuvieron presentes para acompañar a Samahara en su cumpleaños.

A pesar de toda la polémica, Samahara mantuvo la calma y siguió celebrando. En sus redes sociales compartió imágenes de la decoración y del ambiente festivo, pero evitó mencionar la llegada del serenazgo y las quejas vecinales. Según testigos, la fiesta continuó bajo control después de la intervención, aunque no se sabe si fiscalización llegó a emitir una advertencia formal.

En conclusión, el cumpleaños número 24 de Samahara Lobatón no pasó desapercibido y terminó generando ruido no solo por la música, sino también por la polémica que se armó en el edificio. Los vecinos llamaron a serenazgo por la aparente bulla y el horario excedido, pero la situación no habría pasado a mayores.