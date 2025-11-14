RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿Qué pasó?

Christian Cueva manejó un vehículo con licencia de conducir vencida, revela periodista

En un reciente video publicado por un partido político, Christian Cueva se luce manejando un vehículo, pero periodista revela que su licencia de conducir venció en 2024.

Christian Cueva manejó un vehículo con licencia de conducir vencida
Christian Cueva manejó un vehículo con licencia de conducir vencida (Composición Karibeña)
14/11/2025

Hace unos días, se viene rumoreando la posible candidatura de Christian Cueva para que se postule al Congreso en 2026. Ahora, se ha publicado un video junto a la precandidata presidencial de un partido político y el pelotero manejando, pero lo que llamó la atención es que cuenta con licencia de conducir vencido. 

Tiene la licencia de conducir vencida

El programa 'Buenas Nuevas, Buenas Malas' de Latina en YouTube, muestra el reciente video que publicó el partido 'Fuerza y Libertad' con Christian Cueva. Aunque su posible candidatura llamó la atención, no fue lo único. Primero estuvieron revelando las denuncias que tiene el pelotero hasta el momento tras separarse de la madre de sus hijos. 

"Puede ser un personaje que seguramente tiene hinchas porque ha sido uno de los artífices para muchos entendidos en el fútbol, del ingreso de Perú al Mundial Rusia 2018. Posterior a ello, es importante recordar que Christian Cueva ha tenido algunas denuncias y la más importante, por maltrato familias por haber golpeado a Pamela López, fue archivada, pero fue abierta", expresó la periodista.

Ante las denuncias que tiene el futbolista en su contra y aún en rumbo, Christian Cueva estaría sumando un nuevo delito. Esta vez por haber manejado un auto cuando tiene la licencia de conducir vencida desde el 2024.

"Esto no es lo único, Christian Cueva está manejando un carro, pero ¿Saben qué? su licencia de conducir está vencida y desde el 2024. Tiene la licencia vencida A1 consultado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y así está manejando", revela la periodista Catia Gutiérrez

Pamela López manda indirecta a Christian Cueva y Pamela Franco: "No ganó un premio, heredó el problema"
Lee también

Pamela López manda indirecta a Christian Cueva y Pamela Franco: "No ganó un premio, heredó el problema"

¿Cueva será candidato?

Es así como la periodista del programa de streaming cuestiona la postulación del pelotero de Emelec para el Congreso de 2026. Esto a raíz del video que publicó 'Fuerza y Libertad' dejando entrever que el futbolista peruano estaría interesado en la política. 

"Las faltas y las denuncias que él tiene, se agrega más que está manejando un vehículo con la licencia vencida, esto es algo que no debería ser. Los candidatos al Congreso o Parlamento deberían ser los idóneos, pero Christian Cueva ¿Puede representar a alguien con todos los antecedentes?", dijo. 

Wendy Sulca estuvo junto a la maestra Susana Baca en los Latin Grammy 2025
Lee también

Wendy Sulca estuvo junto a la maestra Susana Baca en los Latin Grammy 2025

De esta manera, Christian Cueva acaba de cometer una gran falta por haber manejado un auto sin tener una licencia de conducir actualizada, ya que se venció en el 2024. Sumando esta reciente falta más las denuncias que tiene encima por Pamela López, la periodista cuestiona que se vuelve representante del pueblo peruano. 

Temas relacionados christian cueva licencia de conducir vencido

Siga leyendo

Lo Más leído

Fallece reconocida actriz de 'El Chavo del 8' y redes reaccionan con consternación: "Descanse en paz"

Estrella Torres confiesa cómo decidió unirse a Son del Duke: "Yo no quería, pero no podía ser que no"

Octavo retiro de AFP 2025: Conoce aquí el cronograma según el número de tu DNI

Pamela López aseguró que aún no supera Christian Cueva y Pamela Franco: "Todavía me va tomar tiempo"

Macarena expone chat de ex de Said que probaría que se metió en su relación: "Me juraba que te dejaba"

últimas noticias
Karibeña