Christian Cueva manejó un vehículo con licencia de conducir vencida, revela periodista

Hace unos días, se viene rumoreando la posible candidatura de Christian Cueva para que se postule al Congreso en 2026. Ahora, se ha publicado un video junto a la precandidata presidencial de un partido político y el pelotero manejando, pero lo que llamó la atención es que cuenta con licencia de conducir vencido.

Tiene la licencia de conducir vencida

El programa 'Buenas Nuevas, Buenas Malas' de Latina en YouTube, muestra el reciente video que publicó el partido 'Fuerza y Libertad' con Christian Cueva. Aunque su posible candidatura llamó la atención, no fue lo único. Primero estuvieron revelando las denuncias que tiene el pelotero hasta el momento tras separarse de la madre de sus hijos.

"Puede ser un personaje que seguramente tiene hinchas porque ha sido uno de los artífices para muchos entendidos en el fútbol, del ingreso de Perú al Mundial Rusia 2018. Posterior a ello, es importante recordar que Christian Cueva ha tenido algunas denuncias y la más importante, por maltrato familias por haber golpeado a Pamela López, fue archivada, pero fue abierta", expresó la periodista.

Ante las denuncias que tiene el futbolista en su contra y aún en rumbo, Christian Cueva estaría sumando un nuevo delito. Esta vez por haber manejado un auto cuando tiene la licencia de conducir vencida desde el 2024.

"Esto no es lo único, Christian Cueva está manejando un carro, pero ¿Saben qué? su licencia de conducir está vencida y desde el 2024. Tiene la licencia vencida A1 consultado en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y así está manejando", revela la periodista Catia Gutiérrez.

¿Cueva será candidato?

Es así como la periodista del programa de streaming cuestiona la postulación del pelotero de Emelec para el Congreso de 2026. Esto a raíz del video que publicó 'Fuerza y Libertad' dejando entrever que el futbolista peruano estaría interesado en la política.

"Las faltas y las denuncias que él tiene, se agrega más que está manejando un vehículo con la licencia vencida, esto es algo que no debería ser. Los candidatos al Congreso o Parlamento deberían ser los idóneos, pero Christian Cueva ¿Puede representar a alguien con todos los antecedentes?", dijo.

De esta manera, Christian Cueva acaba de cometer una gran falta por haber manejado un auto sin tener una licencia de conducir actualizada, ya que se venció en el 2024. Sumando esta reciente falta más las denuncias que tiene encima por Pamela López, la periodista cuestiona que se vuelve representante del pueblo peruano.