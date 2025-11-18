Mario Irivarren descarta enemistad con Farfán tras su pasado con Ivana Yturbe: "Fue un malentendido"

Mario Irivarren volvió a estar en boca de todos luego de que, en pleno estreno de su nuevo podcast "La Manada", aclarara si existe o no una enemistad con Jefferson Farfán por el pasado sentimental que ambos compartieron con Ivana Yturbe. Y, para sorpresa de muchos, el chico reality explicó todo y hasta lo llamó "socio".

Mario Irivarren corta rumores con Farfán por Ivana Yturbe

Mario Irivarren decidió aclarar de una vez por todas los rumores sobre una supuesta enemistad con Jefferson Farfán. Todo surgió por el pasado sentimental que ambos tuvieron con Ivana Yturbe, pero el chico reality fue directo y dejó claro que no existe ningún problema entre ellos.

El conductor habló en el primer episodio de "La Manada", su nuevo podcast junto a Laura Spoya y Gerardo Pe, donde el tema salió a flote rápidamente por la curiosidad de los panelistas. Y es que Mario mantuvo una relación de cuatro años con Ivana. Tras esa historia, ella tuvo un romance corto con Farfán en 2019, lo que despertó especulaciones que hasta hoy siguen dando vueltas.

Frente al tema, Mario no dudó ni un segundo en responder. Con total seguridad negó cualquier conflicto con la 'Foquita' y aseguró que todo fue agrandado en redes sociales.

"Todo fue un malentendido. Realmente nunca hubo ningún problema. Nunca existió ningún problema. Nunca hubo ningún problema. No debería tampoco. Nunca me he peleado con él, nunca nos hemos faltado el respeto, nunca hemos tenido ninguna gresca", expresó.

El conductor también quiso dejar en claro que no es una persona que viva con rencores ni se meta en peleas innecesarias. Aseguró que prefiere evitar conflictos y concentrarse en lo que realmente le suma.

"Además, ustedes saben que yo no me amargo la vida, ni me peleo con nadie. En la vida real nunca existió ningún problema. Así de simple", agregó.

¿Jefferson Farfán podría ser invitado en su programa?

Lejos de esquivar el tema, Mario aprovechó el momento para invitar públicamente a Jefferson Farfán al podcast y conversar de forma relajada, incluso contando una anécdota que, hasta ahora, nunca salió a la luz.

"Si acepta venir un día el programa y autoriza, yo puedo contar una anécdota... A mi socio, mi wayqui, le hago la invitación, le extiendo la invitación que venga aquí el programa, tiene que venir obviamente porque es su programa. Ese día podremos contar de manera jovial, jovial, divertida y anecdótica aquella vez en la que me llamó y no fue para ofrecerme un programa", reveló entre risas.

Mario comentó que, aunque sí hablaron por teléfono hace tiempo, nunca se habían visto en persona hasta las grabaciones del spot de "La Manada". Desde ese día, el trato fue totalmente amable y sin tensiones.

El chico reality explicó que todo este caos se generó en redes sociales, donde muchos usuarios comenzaron a asumir que existía algún tipo de competencia o resentimiento entre él y Farfán por Ivana. Sin embargo, él dejó claro que jamás hubo algo parecido.

En conclusión, Mario Irivarren dio por cerrado el tema y aseguró que no existe ninguna enemistad con Jefferson Farfán. Para él, "todo fue un malentendido" y está más que dispuesto a recibirlo en el podcast para conversar sin polémicas. Con esta declaración, el chico reality busca dejar en el pasado los rumores y seguir trabajando tranquilo en su nueva etapa como conductor digital.