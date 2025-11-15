Mario Irivarren sorprende con inesperada broma sobre mamá de Farfán: "¿'Amá Charo' también pide...?"

Parafrasear esta información cómo una nota periodística de más de 400 palabras con poca voz pasiva,y respetar la estructura: introducción, dos subtítulos, conclusión y respetar las citas:

Jefferson Farfán volvió a sacudir el mundo del entretenimiento tras aparecer junto a Mario Irivarren en el video promocional de lo que será su renovado programa en YouTube. El espacio, antes conocido como Good Time, ahora se llamará La Manada, un formato actualizado que contará con Laura Spoya y Gerardo Pe' como figuras principales.

x

La inesperada cercanía entre Jefferson Farfán y Mario Irivarren

El clip llamó la atención por la evidente química entre Farfán e Irivarren. En una de las escenas, ambos se abrazan y celebran ser parte del mismo proyecto, generando sorpresa entre los seguidores. Muchos destacaron la unión entre los dos, teniendo en cuenta los episodios del pasado que involucraron a Ivana Yturbe, quien mantuvo un breve romance con Farfán en una de sus separaciones con Irivarren.

Lejos de evitar la broma, Mario Irivarren decidió sumarse al juego y dejó un comentario que generó risas entre los usuarios: "¿La 'Ama Charo' también pide que le depositen?".

La mención apuntó directamente a Doña Charo, madre del exfutbolista, quien suele aparecer en los contenidos de Farfán y a quien él ha descrito como una mujer que "le gusta la candela"(dinero). Jefferson no dejó pasar la oportunidad para responder en el mismo tono humorístico y contestó:

"La 'Amá Charo' ya me pidió su cuenta". El intercambio se volvió viral en cuestión de minutos y fortaleció la percepción de una marcada complicidad entre ambos.

Un clip lleno de bromas, guiños y un esperado reencuentro

El video también muestra otro momento que reforzó esta química inesperada. Mientras Laura Spoya y Gerardo Pe' conversan con Farfán sobre el nuevo formato, el exseleccionado peruano pregunta por la ausencia de Mario Irivarren:

"¿Ustedes no eran tres? Ya sabía ya, el otro como siempre, correlón", comentó entre risas. A modo de advertencia, Jefferson añadió: "Avísenle o lo llamo yo", desatando más expectativas sobre la aparición de Irivarren. Segundos después, el chico reality entra en escena diciendo: "¿Alguien dijo correlón? Miau", una frase que generó carcajadas entre los presentes.

Hacia el cierre del clip, Farfán e Irivarren se muestran abrazados y celebran su ingreso al mismo canal digital, dejando claro que hoy mantienen una relación cordial y relajada. Los seguidores interpretaron este gesto como una señal de que ambos dejaron atrás los episodios mediáticos vinculados a Ivana Yturbe, quien retomó su relación con Irivarren tras aquel breve romance con Farfán.

La presentación de 'La Manada' no solo marcó el relanzamiento del programa digital de Jefferson Farfán, también reveló una nueva etapa en su vínculo con Mario Irivarren. Sus bromas, complicidad y aparición conjunta sorprendieron al público, que ahora espera ver cómo se desenvolverán en esta renovada propuesta que promete.