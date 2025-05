¡No quiere saber nada! Ale Venturo corta entrevista tras pregunta sobre el 'Gato' Cuba: "Me tengo que ir"

Ale Venturo fue abordada por las cámaras de "América Hoy" durante un evento, pero su buena disposición cambió por completo cuando le preguntaron por su expareja, Rodrigo Cuba. La empresaria no quiso tocar el tema y se fue con evidente molestia.

Ale Venturo incómoda tras pregunta sobre Rodrigo Cuba

Ale Venturo no quiere que ni le mencionen a Rodrigo Cuba. La empresaria reapareció en un evento y, aunque al inicio conversó con la prensa sobre su trabajo, todo cambió cuando le preguntaron por su expareja, con quien tiene una hija.

Las cámaras de "América Hoy" la interceptaron y le hicieron algunas preguntas sobre su vida actual, pero cuando se tocó el tema del 'Gato', su actitud cambió por completo.

"Full chamba, feliz, trabajando, como me ven. Es todo lo que les puedo decir. Estoy tranquila y feliz", dijo al comienzo Ale Venturo, con una gran sonrisa. La reportera aprovechó para preguntarle cómo pasó el Día de la Madre, a lo que Ale respondió: "Bien, perfecto. La pasé junto a mi mamá, a mis seres queridos".

@ameg_pe 15.05.25 | La incómoda reacción de Ale Venturo tras pregunta sobre Rodrigo Cuba. Fuente: América Hoy ♬ original sound - rizitop🇵🇪

Pero cuando le consultaron si el 'Gato' Cuba la había saludado en esa fecha especial, Ale cerró el tema de inmediato.

"De eso no voy a hablar, chicos. Un besote", aseguró Venturo. Aunque la reportera insistió, Ale se mantuvo firme y una persona cercana a ella incluso intervino para cortarle el paso. Más tarde, cuando intentaron volver a conversar con ella al final del evento, la empresaria volvió a ponerle punto final a la conversación: "No, ya te dije... me tengo que ir".

La escena fue clara. Ale no está dispuesta a hablar de su expareja, ni siquiera para aclarar si mantienen una relación cordial por su hija.

El 'Gato' sí se pronunció sobre su ruptura

A diferencia de Ale, Rodrigo Cuba sí rompió su silencio. A finales de marzo, el futbolista publicó un comunicado donde confirmó que su relación con Ale había terminado.

"Fue una decisión consensual exponer y compartir mi relación sentimental con Alexandra Venturo, por lo que considero importante también poner en conocimiento el fin de ella; Alexandra siempre será mi familia porque nos une un lazo inquebrantable que es nuestra hija", escribió.

¿Hay posibilidad de reconciliación? Tiempo después, ambos fueron captados yendo al cine junto a sus hijas, lo que generó rumores de un posible 'remember'. Sin embargo, Rodrigo dejó en claro que no hay vuelta atrás.

"Estábamos con nuestras hijas en el cine... No, Verónica, para nada, solo tenemos una relación de papás", respondió a las cámaras de "América Hoy".

Ale Venturo no quiere hablar de su ex, y lo dejó más que claro. Aunque mantiene una buena imagen pública y se muestra centrada en su trabajo, no está dispuesta a revivir lo que fue su historia con el 'Gato'. Por ahora, solo se enfoca en ser mamá y en seguir creciendo profesionalmente. ¿Hablará algún día del tema?