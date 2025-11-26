Pamela López cuenta qué opinan sus hijos sobre convivir con Paul Michael: "¿Por qué no están juntos?"

Pamela López volvió a ser noticia al contar detalles sobre su relación con Paul Michael. La trujillana aseguró que está viviendo una etapa bonita y tranquila junto al cantante, aunque todavía no se atreve a presentarlo oficialmente como pareja frente a sus tres hijos.

Pamela López revela qué le dicen sus hijos sobre Paul Michael

Pamela López contó en "Amor y Fuego" que, aunque no vive con Paul Michael, él sí pasa tiempo en su casa y ha logrado conectar muy bien con los niños. Ellos ya le han hecho comentarios directos sobre el vínculo que ven entre ambos.

"No tenemos una convivencia estable, pero sí ha habido oportunidades en que se ha quedado a dormir, incluso en la cochera de mi casa. Mis hijos nos dicen: 'Ustedes hacen bonita pareja', ¿por qué no están juntos?", contó Pamela.

Ella prefiere mantener la calma y no formalizar nada por el momento, por lo que suele responderles lo siguiente. Los pequeños también reciben respuestas en tono de broma por parte del cantante. Según Pamela, él les bromea.

"Él es mi amigo, aparte a Paul Michael le puede gustar otra chica", comentó Pamela que les dice a sus hijos, y contó que Paul bromea diciendo: "A mí me gusta tu mamá, pero es un secreto de los dos".

Estas declaraciones dejan claro que hay cariño, química y mucha confianza entre Paul y los hijos de Pamela. La ex de Christian Cueva dijo sentirse "en su mejor momento" porque Paul Michael se ha convertido en un apoyo importante. No solo la acompaña emocionalmente, también la impulsa en su nueva etapa artística.

Pamela explicó que se siente motivada a seguir creciendo en la música gracias a él, pues trabajar juntos en la canción "La Clandestina" la ayudó a confiar más en sí misma y atreverse a probar un rubro nuevo.

Pamela López sobre Leslie Shaw

Además, Pamela agradeció públicamente a Leslie Shaw. La cantante peruana escuchó "La Clandestina" y dijo que le gustó, un gesto que emocionó mucho a Pamela.

"Le agradezco mucho a Leslie Shaw. Al margen de los problemas que haya tenido, conmigo siempre se portó superbién. Sería chévere hacer un dúo, pero tendría que aprender porque ella es cantante, pero yo no lo soy, pero aprendo rápido", expresó la influencer.

Ahora, el público no descarta que este junte musical pueda darse más adelante. La influencer afirmó que no quiere apresurar nada con Paul Michael porque está enfocada en su bienestar emocional y en su nueva carrera musical.

Pamela López dejó claro que con su novio todo se está dando con naturalidad, sin presiones y respetando el tiempo de sus hijos. Ella asegura que no existe convivencia, pero sí una cercanía fuerte, madura y llena de complicidad.

En conclusión, Pamela López vive una etapa tranquila donde el amor y el apoyo familiar se han convertido en su mejor impulso. Sus hijos ya notan la química con Paul Michael, Leslie Shaw respalda su proyecto musical y ella sigue avanzando con seguridad, paso a paso, mientras su historia sentimental continúa dando de qué hablar en la farándula peruana.