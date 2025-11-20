Pamela López afirma que sus hijos no saben que Paul Michael es su novio: "Duerme en el cuarto de servicio"

Pamela López volvió a generar comentarios tras asegurar que que sus hijos no saben que Paul Michael es su pareja. Además, sorprendió al revelar que el cantante a veces se queda a dormir en su casa, pero aseguró que lo hace "en el cuarto de servicio".

Pamela López jura que sus hijos no saben que Paul es su pareja

Pamela López, ex de Christian Cueva, explicó que no hay convivencia formal, aunque Paul Michael tiene una maleta con ropa en su departamento. Aun así, Pamela afirmó que no se besan frente a los niños y que cuida mucho lo que ven para evitar confusiones, pues prefiere mantener su relación en privado mientras sus hijos estén pequeños.

En conversación con Magaly Medina en "Magaly TV La Firme", la conductora le recordó que en imágenes se ve a Paul entrando y saliendo de su casa como si viviera ahí. Pamela respondió sin dudar.

"Bueno, pero lo que hemos visto en este trabajo de investigación es que él sale, se cambia de ropa, o sea, que por lo menos una maleta ahí", comentó Magaly. "Tiene una maleta, es verdad, una pequeña que es la maleta que dejó cuando vinimos del norte... pero no es que convivimos", señaló Pamela.

Ahí, Magaly aseguró que sus hijos ya deberían saber que están en una relación. Sin embargo, Pamela negó que lo sepan. Luego, la conductora quiso saber si los niños no los ven darse cariño. La influencer reveló que sus hijos ya empiezan a hacer preguntas porque los ven juntos y les dicen que hacen "bonita pareja", aunque aún no entienden lo que realmente pasa.

"Pero tus hijos ya saben de la relación", dijo Magaly. "No lo saben", acotó Pamela. La conductora insistió: "¿Cómo no lo van a saber? Hoy día los chicos están más adelantados que nosotros". Pero Pamela explicó: "Les encantaría, ellos viven eso, porque obviamente estamos todo el tiempo juntos. (¿Pero no ven cuando te besuquea?) No, eso no ha pasado".

Magaly también preguntó dónde duerme Paul cuando se queda en la casa. La expareja de Christian Cueva sorprendió al decir que cuando están sus hijos, su pareja se queda en el cuarto de servicio.

"Pero cuando se queda a dormir en la casa, de hecho que duerme en tu cuarto", expresó la conductora. Pamela respondió firme: "No duerme en mi cuarto, pues, abajo en el cuarto de servicio. Es un dúplex".

Magaly reaccionó con tono sarcástico. Aun así, Pamela mantuvo su versión. La influencer también reveló que sus hijos ya empiezan a hacer preguntas.

"En el cuarto de servicio duerme", señaló Magaly incrédula. "Sí, ha dormido algunas oportunidades... Ya si se van mis hijitos por ahí podemos darnos algún besito y cariñito, pero delante de ellos no lo hemos hecho hasta ahora. Ojo que esto no va a durar para siempre porque ellos ya comienzan: 'Mamá, ¿y por qué ustedes dos son bonitos? Ustedes dos pueden hacer bonita pareja'", dijo Pamela.

Los niños no usan celular

Pamela contó que sus hijos no usan redes sociales ni tienen acceso a celulares. Cuando Magaly le preguntó si fue decisión suya o del padre, explicó que fue ella misma quien lo decidió porque quiere protegerlos del contenido que circula sobre su vida. En su casa solo pueden ver dibujos y videos de "YouTube Kids".

"No tienen celular. Su papá les compró el celular para su cumpleaños. He decidido que no lo tengan... En mi casa miran los cortos de YouTube Kids, algunas cosas de TikTok, y cada vez que han visto algún beso de, por ejemplo, en nuestro videoclip, pues es parte del trabajo. Pero si nos piden pues que estemos juntos porque nos llevamos superbién", destacó Pamela López.

También recalcó que, aunque por ahora logra mantenerlos lejos de las noticias, sabe que esto no será para siempre. Los niños ya empiezan a observar más y a hacer preguntas, pero por el momento viven su día a día sin saber que Paul Michael es la pareja de su mamá.

En conclusión, Pamela López dejó claro que su relación con Paul Michael avanza, pero bajo sus propias reglas. Mientras tanto, ella sigue priorizando a sus hijos, evitando muestras de afecto frente a ellos y manteniendo la relación en perfil bajo. Aunque sabe que tarde o temprano tendrán que hablar del tema, por ahora intenta manejar todo con calma, respeto y mucha cautela.