Pamela López niega convivencia con Paul Michael tras ser captado quedándose varias noches: "Me encantaría"

En los últimos meses, Pamela López ha presentado a Paul Michael como su nueva pareja a pesar de que no sería algo oficial. Ahora, se cree que el joven cantante estaría conviviendo con la influencer, pero ella lo niega.

¿Paul Michael no vive con ella?

El programa de 'Magaly TV: La Firme', reveló algunas imágenes de seguimiento a Paul Michael en la casa de Pamela López. Donde se vieron como el cantante salía de compras con la hija mayor de Christian Cueva y cómo ingresaba al departamento de la influencer, sin salir hasta la tarde del siguiente día.

Ante las imágenes reveladoras de aparente convivencia, la conductora de TV le preguntó a López directamente si es cierto sobre la convivencia. Es así como la ex de Christian Cueva niega tal afirmación, pero señala que sí desea que viva con ella.

"¿No me digas que duerme con el gato?", le pregunta Magaly, y Pamela López responde: "No, no tengo gato (o en el estacionamiento) tengo un perrito fiel (a dos mascotas) ay bien graciosa la Maga. No tenemos una convivencia como tal, pero me encantaría ojo".

Como también se le vio con diferentes atuendos al salir de la casa de Pamela López, la 'urraca' le preguntó si el cantante ya tenía un clóset dentro de su cuarto y que haya sacado las cosas del padre de sus hijos. Ante eso, la influencer niega que su novio tengo un espacio en su cuarto y cuenta anécdota del pelotero.

"¿Tiene el closet adentro?", le pregunta, y la López dice: "No, no tiene (No me digas que ya sacó las cosas de Cueva y puso sus cosas Paul Michael) Las cosas de ese señor se fueron hace rato. Él la sacó cuando yo me fui un viaje al norte, aprovechó que me fui y vino como 10 personas, llevándose todas las maletas. Incluso, se llevó cosas que no eran de él, devuelve pues, se llevó mi laptop".

Sobre Pamela López

En el último año, Pamela López se ha convertido en una figura pública donde ha llamado la atención por sus continuas salidas nocturnas, su saliente Luis Fernando Rodríguez por un tiempo y ahora, estar con Paul Michael, con quien ha lanzado un nuevo tema.

De esta manera, parece que la influencer estaría muy feliz con su nueva relación amorosa tras separarse de Christian Cueva, ya que Paul Michael se estaría quedando varias noches en su departamento que vive con sus hijos. Para Pamela López, aún no sería convivencia, pero afirma que si tiene una maletita con su ropa.