Pamela Franco y Christian Cueva ignoran críticas y se lucen juntos en TikTok: "Somos mucho ambiente"

Pamela Franco y Christian Cueva siguen dando que hablar en redes sociales. A pesar de las críticas y el ruido mediático por su relación, la pareja continúa mostrándose unida y grabando videos para TikTok como si nada pasara. Lejos de ocultarse, ambos parecen decididos a mostrarse más juntos que nunca.

Pamela Franco y Christian Cueva se muestran juntos pese a críticas

Pamela Franco y Christian Cueva siguen demostrando que no les afecta la ola de comentarios sobre su relación. Lejos de esconderse o mantener un perfil bajo, la pareja continúa grabando TikToks, compartiendo fotos y mostrándose cada vez más unida, sin importarle el ruido mediático que los rodea.

Luego de la entrevista que Pamela dio a Verónica Linares, donde habló largamente sobre su romance con el futbolista, ambos viajaron a Ecuador. Ahí celebraron el cumpleaños número 34 del jugador y continuaron compartiendo contenido en redes sociales, donde se les ve cariñosos, relajados y disfrutando del viaje.

En TikTok grabaron dos videos que causaron revuelo entre sus seguidores. En uno bailan el clásico "We Go Together" de Grease, y en el otro aparecen moviéndose al ritmo de un reguetón. En ambas grabaciones se muestran abrazados, sonriendo y muy cómodos uno con el otro, dejando claro que las críticas no les afectan.

A pesar de esta imagen tranquila, el público sigue dividido. Algunos sienten que la pareja intenta dejar atrás los cuestionamientos, mientras que otros creen que su exposición solo mantiene viva la polémica. Como era de esperarse, Magaly Medina también comentó los TikToks y lanzó fuertes críticas.

"Pamela y Cueva, ellos quieren demostrarnos a todos que estamos equivocados. Después de la entrevista patética que le diera a Verónica Linares, Pamela Franco cogió sus chivas y a sus suegros y se fue directito a Ecuador. Y creen que grabando TikTok nos vamos a olvidar de lo que digamos de que no nos está mostrando ser un buen papá preocupado ni nada", señaló Magaly.

La conductora también ironizó sobre cómo se ven en los videos. Sumó también una reflexión sobre las compañías.

"Parece que está comiendo bastante pan con chicharrón, ya no tiene muchas presentaciones... No la puedes ni cargar. Encima tan fuera de... no tendrá ni musculatura este hombre que ya ni juega. Con las justas un saltito... Al otro le encanta la chela más que el entrenamiento. Dime quién es la gente que te rodea y te voy a decir cómo es tu comportamiento", dijo.

Derrochan amor en redes sociales desde Ecuador

Mientras tanto, Pamela y Cueva no solo graban TikToks, sino que suben historias donde se demuestran cariño. En ellas, compartió sus dos videos y les agregaron mensajes de amor.

En el primero, Pamela puso: "Te adoro vida Christian Cueva". El futbolista no se quedó atrás y respondió: "Eres la mejor mi amor". En otra historia, la cantante puso: "Somos mucho ambiente, te amo Christian Cueva", y él contestó: "Puro (chocolate, miel, corazón)".

Pamela Franco y Christian Cueva derrochan amor en redes. (Instagram)

Finalmente, Pamela publicó una foto posando con Cueva, donde demostró todo su amor. El futbolista no se quedó atrás.

"Te amo vida", colocó la artista. Cueva compartió la historia y respondió: "Te amo más amor de mi vida, gracias por todo".

En conclusión, a pesar de todas las críticas y comentarios, Pamela Franco y Christian Cueva continúan mostrándose firmes. Para ellos, al menos por ahora, lo más importante es seguir juntos y hacer oídos sordos a lo que se diga en redes sociales y en los programas de espectáculos.