Pamela López revela que Christian Cueva la ignoró cuando su hija quería llamarlo: "Me dejó en visto"

Los problemas entre Pamela López y Christian Cueva no tiene cuando acabar, más por sus menores hijos que están en el medio. Ahora, el pelotero celebró su cumpleaños, pero la influencer reveló aquella vez que no le respondió el mensaje cuando su hija quería llamarlo.

¿Christian Cueva no respondió a llamada de su hija?

El programa 'Arriba mi gente', Pamela López comentó que sus hijos no se han comunicado con Christian Cueva para saludarlo por su cumpleaños. Lejos de negarlos para comunicarse, la influencer reveló la razón de ello.

"No lo han hecho, porque él me dejó en claro en un mensaje que el WhatsApp era el único medio para coordinar el recojo, que otros temas no podría hablarle", expresó.

Es así como la novia de Paul Michael cuenta la anécdota donde aquella vez que su hija quiso llamar a su padre, pero el pelotero no le contestó. Dejando en claro, que la comunicación con ella solo sería para avisarle cuando los recogerá y nada más.

"En una oportunidad le dije que mi hijita quería hablar con él y me dejó en visto. (Niños pequeños no tienen celular) no tienen", cuenta la joven. Además, agregó una falta de interés: "Hay varios detalles, cuando le compra ropa no sabe las tallas, no me consulta o le compra ropa que ya le compré".

No lo llamaron por su cumpleaños

Luego, la popular influencer señaló que en ningún momento prohibió que sus hijos llamen a su padre por su cumpleaños, y que tampoco recibió un mensaje del 'Aladino' para que se comuniquen con él.

"En los cumpleaños, los hijos quieren decir 'feliz cumpleaños papito', habría sido bonito que sus hijos saluden a Christian, no es que tú hayas impedido", le pregunta el conductor, y Pamela responde: "Tampoco recibí ningún mensaje de él".

Además, también conversaron sobre la posible custodia compartida que podrían tener Pamela López con Christian Cueva, pero la influencer señala que no se podría debido a que el futbolista viaja a varios países por su profesión. Incluso, agregó que desconoce varias cosas de sus tres hijos y por ello, no sería viable aquel decisión por el momento.

De esta manera, Pamela López revela que Christian Cueva no se comunicó con sus hijos por su cumpleaños, y tampoco ella le habló ya que en una ocasión el pelotero le advirtió que la comunicación de WhatsApp solo es para coordinar la visita. Incluso contó aquella vez que su hija quería llamarlo, pero que el 'Aladino' la dejó en visto.