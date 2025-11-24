Samahara Lobatón sobre ampay de Jesús Barco con 'amiguitas' en la piscina: "Estuvo en el lugar equivocado"

La presencia de Samahara Lobatón en 'América Hoy' reavivó las dudas sobre la relación entre Melissa Klug y Jesús Barco. La joven explicó cómo está realmente la relación de la pareja, que anunció su separación pero continúa unida en momentos familiares.

Samahara defiende a Jesús Barco y su vínculo con la familia Klug

Durante su entrevista con 'América Hoy', Samahara respondió a las preguntas sobre el trato que mantiene la familia de Melissa Klug con los parientes de Jesús Barco, incluso después de que ambos anunciaran su ruptura. La influencer aseguró que, pese a los problemas recientes, la convivencia entre ambas familias sigue siendo sólida.

"Mi mamá se lleva muy bien con mi tía Gloria, todos los queremos muchísimo, mis hijas adoran a los papás de Jesús", comentó, dejando clara la cercanía que permanece intacta a pesar de los rumores de distanciamiento.

Cuando los conductores la interrogaron sobre las imágenes que mostraron a Barco en una fiesta, rodeado de amigos y varias mujeres, Samahara salió en su defensa. Aunque reconoció que la situación generó polémica, insistió en que todo se trató de un mal momento.

"Me parece que Jesús estuvo en el lugar equivocado nada más, bajó en un mal momento, pero pasa. Por ejemplo, Bryan está bien advertido", señaló, en referencia a su actual pareja, Bryan Torres.

Sus declaraciones buscaron suavizar la polémica surgida por la conducta del futbolista, dejando entrever que la familia no considera que las imágenes definan su comportamiento habitual.

¿Melissa Klug y Jesús Barco siguen juntos? Samahara responde

La confesión más esperada llegó cuando le preguntaron directamente por el estado actual de la relación entre su madre y Barco. Aunque Melissa Klug había anunciado su separación semanas atrás, los constantes encuentros y la convivencia en la misma casa generaron dudas entre los televidentes.

Samahara respondió con cautela, pero sin cerrar ninguna posibilidad: "Ellos son papás y queremos muchísimo a Jesús, lo consideramos muchísimo, la verdad es que no lo sé, no le he preguntado a ninguno de los dos. Lo único que sé es que nosotras, y mis hermanos también, queremos muchísimo a Jesús, tienen una hermosa bebita también", expresó.

La influencer incluso comparó la dinámica actual de Klug y Barco con la relación de copaternidad de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, dejando ver que la prioridad siempre ha sido el bienestar de su hermanita menor.

Ante la insistencia del panel, Samahara sorprendió al revelar que la relación sentimental de su madre no es un tema recurrente en su hogar. Según dijo, las conversaciones familiares se enfocan en otros asuntos.

"No le pregunto sobre el tema, tengo muchísimas cosas también, lo poco que nos vemos hablamos sobre las bebés", finalizó.

Las declaraciones de Samahara Lobatón volvieron a encender el debate sobre la verdadera situación entre Melissa Klug y Jesús Barco. Aunque la influencer evitó confirmar una reconciliación, dejó abierta la posibilidad de que ambos mantengan más que una simple relación de padre.