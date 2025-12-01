RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Bryan Torres niega infidelidad a Samahara Lobatón: "Yo soy quien pone fin a la relación"

Tras el comunicado de Samahara Lobatón, Bryan Torres responde de inmediato negando infidelidad y que él decidió terminar con la relación amorosa.

Bryan Torres niega infidelidad a Samahara Lobatón tras terminar
Bryan Torres niega infidelidad a Samahara Lobatón tras terminar (Composición Karibeña)
01/12/2025

A pesar de que hace unos días, Samahara Lobatón y Bryan Torres celebraran el primer año de su hija juntos, acaban de anunciar su separación. Aunque, la hija de Melissa Klug dio el anuncio primero, el cantante de salsa salió a negar acusaciones de infidelidad y que su decisión terminar con la relación. 

Bryan Torres responde a Samahara Lobatón

Por medio de sus redes sociales, Bryan Torres salió a responder tras el comunicado de Samahara Lobatón donde lo señala de una conducta inapropiada. Ahora, el cantante de salsa afirma que sería por un tema que involucra a su hija mayor. 

"Por respeto a mis hijos, no diré nada ya que ellas están involucradas en todo esto por el trato en general que se viene realizando, comenzando por Galiana si! Galiana. Yo soy quien pone fin a la relación, esta vez me voy tranquilo con pena por mis hijos pero los hijos no atan, y cuando hay que irse hay que irse!", señaló. 

Además, el artista niega que el fin de su romance con la influencer tenga que ver una tercera persona en discordia y que se va tranquilo, enfocado en sus hijos. Incluso, señala que el comunicado sí lo hizo él, dejando entrever que la hija de Klug mandó a una persona hacerlo. 

"En el momento exacto sin esperar más! No es por un tercero ni conversaciones, ni infidelidad como lo quieren hacer ver para despistar la realidad de las cosas! Así que seguiré con mi vida tranquila como lo vengo haciendo, estoy puesto solo el trabajo y mis hijos! Esto no me lo redacto nadie, lo hablo desde mi corazón!", aclaró. 

Samahara Lobatón termina su relación con Bryan Torres: "Descubrí una falta de respeto y compromiso"
Comunicado de Bryan Torres
Comunicado de Bryan Torres

Defiende a sus hijos

Después, Bryan Torres decidió compartir fotografías de sus tres hijos señalando el gran amor que siente por los tres. Sobre todo le dedicó un mensaje a su hija mayor. 

"Galiana te amo con mi alma y nadie nunca me pondrá en contra tuya. Tú y tus hermanos son únicos y mi prioridad para toda la vida", fue el mensaje a la foto de su hija mayor. Luego, a la foto de su último hijo dijo: "Te amo por siempre", y a su segunda hija: "Mi chimilina te amo".

Samantha Batallanos sorprende con peculiar comentario sobre el presidente José Jerí. "Lindo, me encanta"
Historia de Bryan Torres de sus hijos
Historia de Bryan Torres de sus hijos

De esta manera, Bryan Torres afirma que fue él quien decidió dar por terminada la relación amorosa con Samahara Lobatón y no al contrario. Además, negó rotundamente que se trate por una infidelidad, sino un tema que involucraría a su hija mayor. 

