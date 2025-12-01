Samahara Lobatón termina su relación con Bryan Torres: "Descubrí una falta de respeto y compromiso"

Hace unos meses, Samahara Lobatón y Bryan Torres estuvieron en una polémica por presunta infidelidades de varias mujeres que la influencer perdonó. Ahora, la hija de Melissa Klug ha revelado que dio por terminada su relación con el cantante por presuntamente haber realizado actos de falta de respeto.

Samahara anuncia separación de Bryan Torres

A través de su historia de Instagram, Samahara Lobatón decidió publicar un comunicado para anunciar que terminó con el padre de sus dos últimos hijos. hace unos días, celebraron el primer año de su hija y dio a luz hace unos meses a su segundo hijo, luciendo felices, pero todo llegó a su fin.

"Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos", expresó.

Al parecer, todo sería a causa de una presunta infidelidad, ya que la joven señaló que todo se daría en base a las experiencias previas que se hicieron de conocimiento público. Ahora, la madre de familia señala que tal acuerdo se vulneró.

"Por experiencias previas-de conocimiento público- dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados", acotó.

Comunicado de Samahara Lobatón

Con dignidad

Además, la hija de Melissa Klug afirma que ahora está enfocada en su familia y que sus hijos tengan una estabilidad como corresponde. De la misma manera, señala que termina su relación amorosa con el cantante de Barrio Fino con dignidad.

"Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza. Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca", agregó al final.

De esta manera, Samahara Lobatón termina su comunicado señalando que tras terminar su romance oficialmente con Bryan Torres, solo está enfocada en sus hijos. Como se recuerda, la hija de Klug tiene tres hijos actualmente, la primera con su ex Youna y dos del cantante de salsa. La influencer señala que reconstruirá su vida para dar un mejor futuro y estabilidad a sus pequeños.