RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Espectáculos

¿INFIDELIDAD?

Samahara Lobatón termina su relación con Bryan Torres: "Descubrí una falta de respeto y compromiso"

Por medio de sus redes, Samahara Lobatón reveló en un comunicado que terminó su relación con Bryan Torres por una presunta falta de respeto y compromiso.

Samahara Lobatón termina su relación con Bryan Torres
Samahara Lobatón termina su relación con Bryan Torres (Composición Karibeña)
01/12/2025

Hace unos meses, Samahara Lobatón y Bryan Torres estuvieron en una polémica por presunta infidelidades de varias mujeres que la influencer perdonó. Ahora, la hija de Melissa Klug ha revelado que dio por terminada su relación con el cantante por presuntamente haber realizado actos de falta de respeto. 

Samahara anuncia separación de Bryan Torres

A través de su historia de Instagram, Samahara Lobatón decidió publicar un comunicado para anunciar que terminó con el padre de sus dos últimos hijos. hace unos días, celebraron el primer año de su hija y dio a luz hace unos meses a su segundo hijo, luciendo felices, pero todo llegó a su fin. 

"Hoy pongo fin a mi relación con el padre de mis dos últimos hijos, Bryan Torres. Esta decisión responde al descubrimiento de una conducta que representa una falta de respeto y compromiso, algo que no estoy dispuesta a permitir en mi vida ni en la de mis hijos", expresó. 

Al parecer, todo sería a causa de una presunta infidelidad, ya que la joven señaló que todo se daría en base a las experiencias previas que se hicieron de conocimiento público. Ahora, la madre de familia señala que tal acuerdo se vulneró. 

"Por experiencias previas-de conocimiento público- dejé en claro a Bryan Torres que no aceptaría ninguna situación que pusiera en duda la integridad, la tranquilidad y la paz de nuestra familia. Lamentablemente, esos límites fueron vulnerados", acotó.

Samantha Batallanos sorprende con peculiar comentario sobre el presidente José Jerí. "Lindo, me encanta"
Lee también

Samantha Batallanos sorprende con peculiar comentario sobre el presidente José Jerí. "Lindo, me encanta"

Comunicado de Samahara Lobatón
Comunicado de Samahara Lobatón

Con dignidad

Además, la hija de Melissa Klug afirma que ahora está enfocada en su familia y que sus hijos tengan una estabilidad como corresponde. De la misma manera, señala que termina su relación amorosa con el cantante de Barrio Fino con dignidad. 

"Cierro esta etapa con la frente en alto. Mi energía y mi corazón están puestos íntegramente en reconstruir mi vida y en brindar a mis hijos un futuro valioso, lleno de amor, estabilidad y confianza. Agradezco profundamente a mis amigos y a mi familia, quienes me impulsan a seguir adelante, esta vez, sola pero más fuerte que nunca", agregó al final. 

Brian Rullan sobre su matrimonio con Laura Spoya: "La única mujer a la que he sido fiel"
Lee también

Brian Rullan sobre su matrimonio con Laura Spoya: "La única mujer a la que he sido fiel"

De esta manera, Samahara Lobatón termina su comunicado señalando que tras terminar su romance oficialmente con Bryan Torres, solo está enfocada en sus hijos. Como se recuerda, la hija de Klug tiene tres hijos actualmente, la primera con su ex Youna y dos del cantante de salsa. La influencer señala que reconstruirá su vida para dar un mejor futuro y estabilidad a sus pequeños. 

Temas relacionados Bryan Torres comunicado infidelidad Samahara Lobaton terminaron

Siga leyendo

Lo Más leído

Yarita Lizeth aclara rumores sobre romance con hijo de Dina Páucar: ¿Qué dijo?

David Almandoz, Pepe Gonzales en AFHS, confiesa por qué dejó la serie: "Me sentía como muerto"

¡Lamentable! Influencer y cantante María de la Rosa pierde la vida en un ataque en Los Ángeles

Tiktoker Valentino Palacios reaparece vendado y con el rostro hinchado ¿Qué le sucedió?

Melissa Paredes culpa a Rodrigo Cuba por lío con su hija en cumple de Ale Venturo: "Papá se hace cargo"

últimas noticias
Karibeña