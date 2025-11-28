Alejandra Baigorria sorprende a sus padres con viaje y su madre se quiebra: "Siempre supe que sería campeona"

Alejandra Baigorria vive uno de los momentos más destacados de su carrera empresarial tras recibir un premio internacional que reconoce el crecimiento de su marca. La 'Gringa de Gamarra' celebró el logro con una fiesta junto a su familia y amigos, donde anunció un viaje especial con sus padres, Sergio Baigorria Checky y Verónica Alcalá, protagonistas de la velada.

La reacción de Verónica Alcalá y el emotivo reencuentro familiar

Durante el evento, la madre de Alejandra Baigorria, Verónica Alcalá, no ocultó el orgullo que siente por su hija. Frente a los invitados, tomó el micrófono para dedicarle un mensaje cargado de emoción, recordando el vínculo que las une desde siempre.

"Desde que tuve a Alejandra en mi barriga, siempre supe que iba a ser una campeona", expresó, generando una ola de aplausos entre los asistentes y conmoviendo profundamente a la empresaria.

La fiesta también dejó un momento inesperado: el efusivo abrazo entre Verónica Alcalá y Sergio Baigorria, padres de Alejandra. Aunque están separados desde hace muchos años, demostraron cordialidad e incluso bromearon en el escenario, algo que emocionó tanto a la empresaria como a su hermano.

Para muchos invitados, este reencuentro fue uno de los instantes más simbólicos de la noche y reflejó la importancia que este reconocimiento tiene para la familia Baigorria.

Alejandra anuncia viaje familiar

Cuando subió al escenario para agradecer el reconocimiento internacional, Alejandra Baigorria aprovechó la ocasión para llamar a sus padres y tenerlos a su lado. Frente al público, la empresaria destacó el rol fundamental que ambos tuvieron en su formación personal y profesional, aunque su historia familiar no siempre haya sido sencilla.

"Quiero agradecer a mis papás. Yo nunca los vi juntos. A pesar de eso y todas las peleas que han tenido, es un ejemplo para mí que hoy día estén parados a mi lado, y los dos se van a ir a Madrid conmigo. La verdad es que nunca los he llevado a un viaje, y les dije que les iba a regalar este viaje", expresó emocionada.

La empresaria también destacó que esta será la primera vez que viajarán todos juntos como familia incluido su hermano, Sergio Baigorria.

"Sergio, mi mamá y mi papá se van conmigo a Madrid. A los padres se les honra en vida. No hemos tenido una vida perfecta, pero sin ellos dos no existiría. Si en algún momento se amaron, se van a tener que amar toda la vida porque yo soy su hija", afirmó, moviendo a más de uno hasta las lágrimas.

La celebración de Alejandra Baigorria se convirtió en una mezcla de reconocimiento empresarial y unión familiar. Su premio internacional no solo marca un nuevo capítulo en su carrera, sino que también le permitió generar un momento de reconciliación y gratitud con sus padres.