Asmir Young denuncia agresiones físicas y psicológicas de Jota Gallardo: "Vivía un tormento"

Asmir Young, exintegrante de Son Tentación, estremeció las redes al publicar un video donde denuncia, con detalles fuertes, las agresiones físicas y psicológicas que asegura haber vivido por parte de su expareja, el cantante Jota Gallardo, integrante de M2H. Su testimonio dejó en shock a miles de seguidores.

Asmir Young hace denuncia pública contra Jota Gallardo

La cantante Asmir Young, exintegrante de Son Tentación, remeció el mundo de la farándula al publicar un fuerte video donde denuncia a su expareja, el cantante Jota Gallardo de M2H, por supuestas agresiones físicas, psicológicas y situaciones de control extremo que habría vivido durante su relación. Su testimonio se volvió viral al instante por la cantidad de detalles que contó y por la gravedad de los hechos.

La artista inició su video dejando claro que no pudo seguir callando. Según dijo, esta exposición llega después de guardar silencio por miedo y vergüenza. Por ello, lo denunció públicamente por "múltiples maltratos físicos psicológicos" contra su "agresor Jorge Eduardo Gallardo Malasquez".

Miró a la cámara y explicó por qué decidió romper su silencio. Asmir aseguró que Jota la obligó a grabar un video donde acepta la responsabilidad de todo para que la madre del cantante no piense mal. Ese mismo clip, él difundió en sus redes.

"No quería tocar este tema porque es bastante delicado, pero ante las mentiras vengo a denunciar al señor Jorge Eduardo Gallardo Malásquez... por múltiples agresiones físicas y psicológicas hacia mi persona", afirmó. "El video, el cual me obligó a grabar... fue grabado a inicios de setiembre, no ahora. Por eso he emitido una carta notarial en su contra", comentó.

Añadió que se veía vulnerable en esas imágenes porque estaba "obligada y manipulada" y que en ese momento tenía "mucho miedo". Asmir contó que existen dos denuncias formales. La primera ocurrió el 16 de agosto. Todo habría empezado cuando ella encontró conversaciones comprometedoras y reaccionó tirándole el celular. Según su versión, él respondió de forma violenta.

"Encontré conversaciones con una chica en TikTok, agarro su celular y se lo tiro. Él agarra mi iPhone 14, y me lo destroza por completo y me deja sin comunicación alguna... Me agarró de los hombros y me tiró al piso... ponía sus rodillas en mi carita y tirarme cachetadas infinitas y me amarró con los cables del iPhone. No me dejaba salir, me mantuvo prácticamente secuestrada", dijo.

Lo que más impactó fue que aseguró haber estado retenida contra su voluntad. Afirmó que Jota no la dejaba salir porque tenía la cara hinchada por los golpes, y además no tenía celular porque él lo había destrozado. Asmir explicó que permaneció así "tres días".

La segunda denuncia, del 25 de octubre, habría sido aún más traumática. Ella encontró otras conversaciones en el celular del cantante y la discusión terminó muy mal. Asmir también afirmó que Jota rompió su guitarra, que tenía un gran valor sentimental. El momento más tenso fue cuando intentó escapar.

"Él me ha perseguido por toda su sala para recoger mi celular y rompérmelo. Lo hizo. No le bastó con esto, sino que agarró mi guitarra, que me regaló mi papá cuando era niña, y yo estando en el piso, la destroza al costado de mi cabeza... Él se va a su cuarto y yo logro escaparme, a lo que él me agarra en el quinto piso del cuello para que los vecinos no escuchen mis gritos", aseguró.

Una vecina salió al escuchar la bulla y logró intervenir, lo que le permitió huir corriendo hasta el primer piso, donde el portero y varios vecinos la ayudaron. La cantante contó que vivía un ciclo constante de celos, insultos, persecuciones y control.

"Vivía un tormento de relación. Como todo narcisista me alejó, no solamente de mi equipo de trabajo, sino también de mis amigos, familia, etc. Como todo machista, me amenazaba siempre por cómo me vestía... Cuando fui a un stream con varios amigos, apareció en la puerta de la casa del streamer a pedirme violentamente que salga, yo cedí por el miedo y me fui con él", dijo.

Anuncia acciones legales y lo responsabiliza si le pasa algo

Incluso afirmó que él aparecía sin avisar en reuniones y streams, obligándola a retirarse "por el miedo". Al cierre de su video, Asmir lanzó un mensaje para miles de mujeres que podrían estar pasando por algo parecido.

"No se queden calladas", pidió con firmeza. Finalmente, dejó una advertencia pública: "Quiero dejar en claro que tomaré acciones legales por cada video que Jota Gallardo suba de mi sin mi autorización, violando mi privacidad. Ya que eso es un delito. También lo hago responsable públicamente sobre cualquier cosa que me pueda llegar a pasar a mi en estos días".

En conclusión, Asmir Young denunció públicamente a Jota Gallardo y dejó en claro que su caso ya está en manos de la justicia. La cantante aseguró que tomará todas las acciones legales correspondientes y responsabilizó al artista por cualquier situación que pueda afectarla en los próximos días, mientras sus seguidores esperan que las autoridades investiguen a fondo lo ocurrido.