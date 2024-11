Asmir Young afirma que nunca quiso 'colgarse' de la fama de Yahaira: "Solo conté mi experiencia"

La cantante Asmir Young viene avanzando con mayor fuerza en la música urbana, sacando más colaboraciones musicales y muchos éxitos. En una entrevista, la artista habló nuevamente cuando trabajó para la salsera Yahaira Plasencia y expresó que no quiso apoyarse de su fama para hacerse conocida en la industria musical.

Durante una entrevista con el diario La República, la artista de Asmir Young estuvo hablando sobre su carrera musical y su más reciente colaboración con la salsera Amy Gutiérrez en el tema "La Technocumbia". Luego, le preguntaron sobre el enfrentamiento que tuvo el año pasado cuando reveló cómo fue trabajar para Yahaira Plasencia, afirmando que como corista cantaba casi todas sus canciones, dejando mal parada a la 'Patrona'.

Ante ello, la cantante urbana expresó que en aquel momento se malinterpretaron muchas cosas y que nunca trató de agarrarse de la fama de la intérprete de "Cobarde" para saltar en su carrera como solista. Ya que si hubiera podido, la intérprete habría asistido a todos los programas donde la habían llamado para seguir con el tema mediático.

"Para nada, se han malinterpretado muchas cosas, pero yo solamente conté mi experiencia. Por el contrario, creo que si yo hubiera querido ganar fama, me hubiera ido a sentar a todos los canales a los que me invitaron a hablar mal de ella, pero no fue así", expresó.