Familia de Jackson Mora denuncia violento desalojo en su casa de Surco y él responde: "Los voy a denunciar"

La madrugada del 25 de noviembre se convirtió en un episodio de tensión y terror para la familia de Jackson Mora y los jóvenes que vivían en la casa que el peleador usaba como residencia en Surco. Los ocupantes denunciaron que sujetos armados ingresaron abruptamente y los expulsaron por la fuerza reavivando el conflicto legal entre Mora y su exsocio Roberto Romaña.

Desalojo en plena madrugada y testimonios que revelan el caos

La vivienda, donde también descansaban peleadores del equipo de Jackson Mora, se había convertido en un espacio de alojamiento temporal para deportistas que llegaban de otras regiones o países. Por eso, varios jóvenes se encontraban durmiendo cuando comenzó el ataque. Uno de ellos, Wilder Sánchez, aún mostraba indignación al recordar lo sucedido:

"Estábamos adentro durmiendo cuando de pronto, bum, bum, empieza a sonar todo. ¡Pa! Y me levanto yo. Mis compañeros también se levantaron de la cama. Nos quedamos ahí llamando al ciento cinco. Amenazaron ahí a la gente que vive adentro, nos encañonaron a todos, nos sacaron, nos botaron. Nosotros somos peleadores y fácilmente podríamos haber peleado, pero no peleamos porque estaban encañonados", narró.

Otro joven señaló que los atacantes eligieron un momento en el que Mora no estaba en Lima: "Estos tipos se metieron en la madrugada a sacarnos de la casa. Esperaron que no esté el profesor para que se metan a una casa que supuestamente es de ellos. Han venido con sus matones", afirmó con frustración.

El conflicto por la propiedad de la vivienda lleva meses. La casa que Jackson Mora suele mostrar como propia se encuentra en un proceso legal con su exsocio Roberto Romaña. Su representante, Giancarlo Saucedo, incluso pidió públicamente que Mora dejara el inmueble.

Denuncia de la hermana de Jackson y reacción del peleador desde Argentina

La situación se agravó cuando Noelia Mora, hermana del peleador, denunció entre lágrimas que su hijo de 14 años fue amenazado directamente con un arma.

"Hoy entraron delincuentes a la casa. [...] Le han apuntado a mi hijo y le dijeron: 'Ah, tú eres el sobrino de Jackson Mora'. Mi hijo es menor, tiene catorce años. [...] Han destrozado mi casa, han roto todo. No es la forma", expresó con indignación.

Los propios ocupantes registraron videos donde se observa a un hombre con pasamontañas rompiendo cámaras de seguridad y a otros destruyendo partes de la vivienda y desconectando la cerca eléctrica.

Mientras todo ocurría en Lima, Jackson Mora se encontraba en Argentina junto a su pareja. Desde allí expresó su molestia:

"Sé que esa casa tiene un litigio, una pelea, pero nunca me llegó una carta notarial, nunca una notificación. Esto es usurpación agravada, es un delito grave, con armas. Sin un mandato judicial, romper tu casa es un delito, los voy a denunciar", declaró.

Tras el incidente, Giancarlo Saucedo permaneció varias horas en la comisaría de Surco junto a los abogados de ambas partes, mientras la vivienda quedó bajo resguardo del grupo que ingresó durante la madrugada.

El violento desalojo dejó imágenes de caos, testimonios de terror y una nueva capa de tensión en el conflicto por la propiedad de la casa vinculada a Jackson Mora. Las denuncias por amenazas con armas, daños materiales y la presencia de un menor en medio del incidente abren un nuevo capítulo en una disputa que parece lejos de resolverse.