Cristian Castro estaría nuevamente soltero tras rumores de infidelidad: ¿Qué habría sucedido?

"La vi con valijas": Mariela Sánchez destruye a Cristian Castro y confirma ruptura tras ser engañada con una fan.

Cristian Castro fue captado junto a una joven a días de su reciente ruptura amorosa.
11/11/2025

El historial amoroso de Cristian Castro suma un nuevo y dramático capítulo, esta vez con declaraciones directas de la afectada. La empresaria argentina Mariela Sánchez confirmó que ha puesto fin, una vez más, a su compromiso, cancelando los planes de boda. 

El Club de Fans como Coartada y la Sospecha de Mariela

Mariela Sánchez fue clara al exponer el inicio del quiebre. Ella misma reveló que la ruptura se venía gestando desde hace días, usando un evento con sus seguidores como la coartada inicial: "Tengo la misma información, donde Cristian se fue hace cuatro días de mi casa", declaró. Luego, la empresaria detalló cómo conoció a la fanática que se convirtió en la manzana de la discordia: "La vi a esa chica hace unos cuatro días, organicé una pichanga con un club de fans, y una de ellas vino con valijas". Esta llegada con equipaje generó de inmediato la sospecha de que la relación iba más allá de un simple encuentro con admiradores.

La pareja inició su relación en 2023.
La Decisión Fulminante del "Gallito Feliz"

El quiebre de la relación fue, según Mariela, una decisión unilateral del cantante. La empresaria confirmó que la aparición de la fanática precipitó el adiós


 "A los dos días del partido quiso terminar la relación y hoy aparece con ella", detalló Mariela. 
 

La noticia ha generado un gran revuelo, pues Cristian Castro había pedido la mano de Mariela con el anillo de su madre, Verónica Castro, y habían reconsiderado la fecha de su casamiento para el 2 de febrero de 2026 en México. La decisión del 'Gallito Feliz' dejó a Mariela totalmente sorprendida.

Cristian Castro es visto junto a una fan.
La Identificación de la Fan y la Eliminación de Fotos

La misteriosa mujer con la que fue visto Cristian Castro fue identificada como Marcela, la cual sería una fanática del cantante. 
Mariela, con un tono de resentimiento, la describió como: 

"Lo único que sé es que la chica es de Formosa y era de las chicas de las fans", comentó Mariela Sánchez.

Tras confirmar la separación, Mariela Sánchez eliminó de su cuenta de Instagram todas las fotos que tenía con Cristian Castro, un gesto de rabia que deja clara la decepción amorosa. Sin embargo, en un acto que ha sido calificado como significativo, conservó las imágenes junto a su famosa suegra, Verónica Castro.

En resumen,  Cristian vuelve a la soltería de manera escandalosa y el sueño de su cuarta boda queda, una vez más, totalmente cancelado. La farándula queda a la expectativa de si Cristian Castro oficializará su romance con la fan que fue la causa de esta explosiva y mediática separación.

