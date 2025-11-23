Shirley Arica reveló que le gustaría entrevistar a Tilsa Lozano: "Como he entrevistado a sus dos maridos"

Shirley Arica sigue dando que hablar con su faceta de entrevistadora en 'Shirley in the House'. En pocas semanas, atrajo la atención con invitados como Jackson Mora y Juan Manuel "El Loco" Vargas, con quienes tuvo historias mediáticas previas. Ahora, la "chica dinamita" genera expectativa al dejar abierta la posibilidad de entrevistar a Tilsa Lozano, con quien tuvo marcadas diferencias.

Shirley Arica sobre una posible entrevista con Tilsa Lozano

En una conversación con Trome, Shirley habló sobre su faceta como entrevistadora y las posibilidades que se abren con su nuevo programa. Cuando le preguntaron si invitaría a personas con las que tuvo enfrentamientos, la modelo no evitó dar nombres y fue clara al señalar a quiénes sí consideraría y a quiénes no.

"A mi hermana, digo a Jossmery, la acabo de entrevistar, ja, ja, ja, no se lo pueden perder. También me gustaría entrevistar a Tilsa, Jean Deza, pero a Aída Martínez y Gabriela Herrera no, porque no me suman, no voy a tener ningún punto de luz, ja, ja, ja, o sea, pa' qué voy a gastar en producción, para nada", comentó entre risas.

Pero el tema se volvió más interesante cuando la reportera le preguntó directamente por Tilsa Lozano. Shirley no cerró la puerta, aunque reconoció que no sabe si la exmodelo aceptaría, sobre todo porque ya entrevistó a dos exparejas de Tilsa: Jackson Mora y el "Loco" Vargas.

"Sí, pero como he entrevistado a sus dos maridos (Jackson Mora y 'Loco' Vargas), ya no creo que me dé la entrevista, ja, ja, ja. No tengo mala onda, pero si me pones en la mesa la posibilidad de poder entrevistar a Jackson Mora y al 'Loco' Vargas, no voy a decir que no, ni que Tilsa fuera mi prima. Business son business, en ningún momento le he tirado 'hate', ni la he insultado, porque no tengo por qué hacerlo", explicó Shirley, dejando claro que no mantiene ningún conflicto pendiente con Lozano.

La contundente respuesta de Shirley a Reimond Manco

Durante esa misma entrevista, Shirley también se pronunció sobre Reimond Manco, quien afirmó que ella "facturaba" con su nombre luego de mencionar que él le habría sembrado un ampay hace varios años. La modelo no dejó pasar el comentario y aclaró que no necesita recurrir a nadie para generar contenido.

"Necesidad de facturar, no necesito, y menos utilizar a alguien que ni suena ni truena. O sea, no me sirve para nada", señaló de manera tajante.

Shirley también recordó que ese episodio ya lo había explicado en el pasado y que si el exfutbolista se molesta por el tema, debería dejar de responder públicamente.

"Ese tema lo he aclarado hace más de 17 años, dije que lo 'sembré'... porque si a él le fastidia que lo mencionen, para qué responde (en sus 'live'). Entonces, ¿quién quiere facturar con quién? Yo he hecho realities internacionales, estoy en la televisión desde que tengo 18 años, ya sea por el ampay, que se lo he agradecido varias veces, y sigo vigente en la tele. ¿Qué tendría que envidiarle a él? Nada", sentenció.

Shirley Arica continúa afianzando su presencia digital con entrevistas que generan titulares y reacciones. Su apertura a dialogar incluso con figuras con las que tuvo roces demuestra que busca contenido que interese a su público, sin descartar polémicas, pero tampoco alimentándolas.