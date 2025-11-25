Mamá de Alejandra Baigorria acude a clínica tras accidente de Thamara Medina: "Todo perfecto"

La familia Baigorria vuelve a ser noticia. Esta vez, por un motivo delicado. Verónica Alcalá, mamá de Alejandra Baigorria, acudió a la clínica para verificar el estado de salud de su hija menor, Thamara Medina, luego del fuerte accidente vehicular ocurrido en Paracas.

Mamá de Ale Baigorria llega a clínica tras accidente de Thamara

La familia Baigorria volvió a estar en el centro de la atención luego del fuerte accidente vehicular que sufrió Thamara Medina en Paracas. Esta vez, quien dio la cara fue Verónica Alcalá, mamá de Alejandra Baigorria, que acudió a la clínica para saber exactamente cómo se encontraba su hija menor.

La madre de la conocida 'Gringa de Gamarra' llegó como copiloto en una camioneta azul. Aunque intentó evitar responder a la prensa, no pudo evitar una breve declaración cuando el reportero de "Amor y Fuego" le consultó por la salud de Thamara.

Verónica levantó el pulgar y aseguró con tranquilidad: "Todo perfecto", dejando atrás los conflictos familiares.

Su presencia sorprendió, pues en los últimos meses la relación entre ambas había quedado dañada por un polémico episodio. Como se recuerda, Verónica Alcalá denunció haber sido agredida por su hija durante la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao.

Aquella situación provocó un distanciamiento familiar y muchos comentarios en redes. Incluso, Thamara no asistió al último cumpleaños de su madre, dejando claro que las cosas no estaban bien entre ellas.

Sin embargo, este accidente cambió todo. Según se conoció, el vehículo donde viajaba Thamara junto a otras seis personas terminó chocando contra una caseta de Serenazgo tras un intento fallido del conductor por evitar un tráiler. El impacto fue muy fuerte y dejó heridos a los ocupantes, entre ellos la joven de 23 años.

Pese al distanciamiento, Verónica Alcalá dejó a un lado los problemas. Para ella, el amor de madre fue más importante y acudió a la clínica apenas supo la magnitud del accidente. El hecho pudo haber sido trágico y eso movió a toda la familia Baigorria a unirse de inmediato.

El estado actual de Thamara

Fue la misma Alejandra Baigorria quien se encargó de informar a la prensa cómo se encontraba su hermana menor. En declaraciones a "Amor y Fuego", la empresaria dio detalles claros de las lesiones que sufrió Thamara.

"Thamara está fuera de peligro. Ella está bien, gracias por la preocupación. Como siempre la familia apoyando. Como ella lo contó, tiene un corte de 20 puntos en la cabeza y cuatro costillas rotas. Gracias Dios está bien", afirmó Alejandra, llevando calma a todos los seguidores que venían comentando el accidente en redes sociales.

A pesar de las heridas, la joven influencer se encuentra estable y en plena recuperación. La familia continúa acompañándola para asegurarse de que salga adelante sin complicaciones. Alejandra, Said Palao y otros miembros del círculo cercano han estado pendientes de su evolución.

Para muchos, la visita de Verónica también fue un gesto que podría marcar un acercamiento con su hija después de meses de tensión. Por ahora, ambas no han dado más declaraciones, pero la presencia de la madre en la clínica demuestra que, más allá de los problemas, la unión familiar pesa más cuando se trata de la salud.

En conclusión, Thamara Medina seguirá bajo observación médica hasta que los doctores consideren necesario. Mientras tanto, tanto su madre Verónica Alcalá, su hermana Alejandra Baigorria y su familia la han visitado en la clínica y esperan que pronto pueda retomar sus actividades y dejar atrás este difícil momento que asustó a todos.