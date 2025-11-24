Alejandra Baigorria visita a su hermana Thamara tras accidente y confirma su estado: "Gracias a Dios"

Alejandra Baigorria no dudó en pronunciarse luego del grave accidente vehicular que sufrió su hermana menor, Thamara Medina, la noche del viernes 21 de noviembre en Pisco. La empresaria hasta la clínica donde quedó internada la joven modelo y aseguró que, pese al susto, su hermana está fuera de peligro.

Alejandra Baigorria revela cómo está su hermana Thamara

La rubia se pronunció desde el aeropuerto, donde explicó que tuvo que retrasar su vuelo por la emergencia familiar. En sus historias de Instagram agradeció a quienes se preocuparon por ella y su familia, y aclaró cómo va la recuperación de la joven.

"Acabamos de venir de la clínica, a estar con Thami, gracias a Dios está bien, está estable, gracias a todos por la preocupación, por las preguntas, todo bien y bueno retrasamos el vuelo", dijo Alejandra, dejando claro que Thamara está recibiendo atención médica y que su vida no corre peligro.

Baigorria también comentó que viajaría a Piura horas más tarde para cumplir con un evento pactado con una tienda por departamento. En las imágenes se la vio acompañada de Said Palao y su hermano Sergio, quienes también estaban preocupados por la salud de Thamara.

Thamara Medina detalla cómo está

Mientras los hermanos agradecían el apoyo, la propia Thamara Medina decidió pronunciarse días después para calmar a sus seguidores. Tras ver que varios medios hablaban de su delicado estado, ella recurrió a TikTok para contar lo que realmente pasó y explicar sus lesiones.

En un live, Thamara narró lo ocurrido: "Y el carro se da una vuelta de campana y eso ha sido lo que ha pasado. Lo peor es que chocó a mi puerta, pero bueno, felizmente soy flexible, voy al gimnasio, me alimento bien. Siento que todo eso fue una ayuda para pues romperme solo 4 costillas y abrirme la cabeza, si no hubiera terminado pero mal...".

La joven indicó que, pese a las fracturas y la herida en la cabeza, se encuentra estable y con buen ánimo. Aseguró que sigue bajo supervisión médica, pero con una actitud positiva frente a la recuperación.

Sin embargo, no todo fue apoyo. Thamara reveló que algunas personas le escribieron mensajes crueles, a lo que ella respondió con firmeza durante la transmisión.

"Acá pone Iris, 'no es por tirarte la mala, pero eso fue el karma'. ¿Ustedes piensan que esto es karma? O sea, ¿cómo va a ser posible que piensen eso? ¿Qué tienen en el corazón? ¿Una roca? Bloqueada. Ya ya les he dicho, a todos los que me digan estas cosas los voy a bloquear y con mucho gusto", sentenció.

En conclusión, tanto Alejandra Baigorria como la propia Thamara Medina han dejado claro que, pese a la gravedad del accidente, la joven evoluciona de manera favorable y permanece estable bajo supervisión médica. La familia se mantiene unida y atenta a su recuperación, mientras que la modelo afronta el proceso con actitud positiva.