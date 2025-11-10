RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Pamela López lanzó contundente mensaje a Pamela Franco: "No puede ser tan cara de jebe"

Con una frase lapidaria, Pamela López tildó a Pamela Franco de 'descarada' e 'insolente' por su actitud en televisión, generando un nuevo sismo en el mundo del espectáculo.

Pamela López responde con todo a Pamela Franco.
La trujillana Pamela López volvió a arremeter contra Pamela Franco tras sus recientes declaraciones sobre ella. La aún esposa del futbolista Christian Cueva no se guardó nada y llamó "metiche" a la cantante de cumbia.

controversia se encendió cuando Pamela López decidió confrontar directamente a la cantante de cumbia, quien había sido tema de debate en la televisión. La esposa del futbolista Cueva, visiblemente molesta por la continua exposición de su vida privada, optó por un ataque frontal y sin sutilezas, dirigiéndose a la historia de Franco en la televisión y marcando una clara diferencia entre la posición moral de ambas figuras.

La frase que inmediatamente se hizo viral y tendencia en redes sociales fue la lapidaria: "Ella no puede ser tan cara de jebe". Este término, de fuerte connotación coloquial, fue usado por López para señalar la falta de vergüenza e insolencia percibida en la actitud de la cantante.

Pamela Lopez se presento al programa "Arriba mi gente"
Pamela López no se detuvo en el dardo inicial, sino que procedió a descalificar por completo la posición de Franco para emitir cualquier juicio o comentario sobre su vida personal. Cuestionó duramente el origen y la forma en que Pamela Franco ganó notoriedad en el mundo del espectáculo, asegurando que esta trayectoria la descalifica para opinar sobre escándalos ajenos.

"Ella sabe su posición, y por qué puerta entró. Entró por la puerta falsa y todo el mundo lo sabe", sentenció López. "Cómo lo va a hacer a estas alturas y menos referirse a una entrevista que no tenía nada que ver, nada que ver en este entierro. Me sumo a ese llamado. Eso es ser cínica", declaró, señalando la falta de respeto en el contexto mediático y la intromisión innecesaria.

La Responsabilidad Compartida y el Impacto Mediático

Ante la ola de críticas, Pamela López también quiso balancear el debate al recordar que la culpa de la situación que Pamela Franco vive no recae únicamente en la tercera persona.

"No solamente ella tiene la responsabilidad, es de ambas partes", sentenció, refiriéndose claramente a que la responsabilidad del quiebre y de la exposición mediática es compartida con su expareja, Christian Cueva.

De esta forma, el fuerte enfrentamiento verbal entre las Pamelas promete ser uno de los más comentados de la semana y aviva la llama de la farándula nacional. Los seguidores de la radio están a la expectativa de la respuesta que pueda dar la cantante de cumbia ante el contundente mensaje de la aún esposa del futbolista.

