Thamara, hermana de Alejandra Baigorria, cuenta cómo vivió su accidente: "El tráiler chocó mi puerta"

Thamara Medina, hermana menor de Alejandra Baigorria, sufrió un fuerte accidente de tránsito en la carretera al puerto de Paracas, en Pisco, la noche del viernes 21 de noviembre. Horas después del accidente, Thamara decidió conectarse en TikTok para explicar con sus propias palabras lo que vivió.

Thamara, hermana de Alejandra Baigorria, narra accidente

Thamara Medina, hermana de Alejandra Baigorria, contó con detalle el fuerte accidente de tránsito que sufrió en la carretera hacia el puerto de Paracas, en Pisco. El choque ocurrió la noche del viernes 21 de noviembre y dejó a varios jóvenes heridos, provocando la rápida intervención de los bomberos y personal de emergencia. Aunque el susto fue grande, la joven modelo aseguró que hoy se encuentra estable.

Según relató, todo ocurrió cuando regresaba de trabajar y se dirigía a un Airbnb para continuar con su jornada al día siguiente. Thamara explicó en una transmisión de TikTok que el tráiler que los impactó apareció a gran velocidad en la carretera. La joven afirmó que el impacto fue directo hacia su lado del vehículo.

"Estaba regresándome de trabajar, pero no a Lima, sino al Airbnb... Al momento de doblar había un carro que estaba manejando en la carretera, yendo rápido, no un carro, un tráiler... Un tráiler estaba manejando y nosotros como que estamos a punto de doblar, entonces nosotros doblamos y el tráiler ha chocado a mi puerta, pues, y el carro se ha dado una vuelta de campana", explicó.

Thamara también contó que, a pesar de la fuerza del choque, su buen estado físico la ayudó a que las heridas no fueran más graves. La joven terminó con cuatro costillas rotas y una herida profunda en la cabeza, por la que tuvieron que hacerle una gran cantidad de puntos.

"Lo peor es que chocó a mi puerta, pero bueno, felizmente soy flexible, voy al gimnasio, me alimento bien", señaló. "Siento que todo eso fue una ayuda para romperme solo cuatro costillas y abrirme la cabeza, pues no, si no hubiera terminado mal...", agregó.

Luego mostró la enorme cicatriz que le dejó el golpe. Explicó que le pusieron 20 puntos en la cabeza, pues tuvo una herida abierta.

"Ya los puntos empiezan desde acá... Ven esa línea de acá... Me han puesto 20 puntos. Y era una herida abierta... Si el tajo me caía en otro lado, yo no la contaba", explicó mientras señalaba la zona afectada.

Responde a los mensajes crueles

Thamara reveló que algunas personas aprovecharon el momento para atacarla con comentarios hirientes. La hermana de Alejandra Baigorria decidió responderles en el live.

"Mira, acá pone Iris, 'no es por tirarte la mala, pero eso fue el karma'. ¿Ustedes qué piensan?... ¿Cómo va a ser posible que piensen eso? ¿Qué tienen en el corazón? ¿Una roca? Bloqueada", dijo con firmeza.

Finalmente, se refirió al episodio viral donde se le vio golpeando a su madre, un momento que muchos han recordado tras el accidente. Contó que aún le pesa ese episodio y que entiende que mucha gente lo recuerde, pero pidió que no usen ese error para justificar lo que pasó en la carretera.

"Sí, todos cometemos errores, pero no quiero normalizar mi error tampoco. Estuvo pésimo, funable, pero claramente hay un contexto detrás, no es que soy una loca que de la nada hizo eso con alguien que está presente en su vida y que ha sido increíble con esa persona, claramente no es mi realidad. Entiendo que hay gente que no puede comprender esa situación y lo respeto también", expresó.

En conclusión, Thamara Medina continúa recuperándose de las lesiones que dejó el accidente y se mantiene en observación médica mientras avanza su proceso de sanación. Su testimonio en redes buscó aclarar lo ocurrido y frenar las especulaciones que circularon tras el impacto. Por ahora, la joven modelo se muestra fuerte, agradecida por el apoyo y concentrada en seguir mejorando día a día.