Ate: Detonan explosivo frente a local donde se presentaba Chacalón Jr. y dejan cuatro heridos

La tranquilidad de Santa Clara se vio interrumpida la noche del domingo cuando un artefacto explosivo estalló en la primera cuadra del jirón Mariano Melgar, en Ate. La detonación ocurrió cerca de las 10:00 p. m., causando pánico entre los vecinos y dejando al menos cuatro personas heridas, además de daños en la fachada del hostal Estrella y del restobar Khalos, donde se presentaba el cantante José María Chacalon Jr.

Vecinos viven momentos de terror y denuncian inseguridad

Los residentes del jirón Mariano Melgar vivieron segundos de terror tras la explosión. Una vecina relató que, tras escuchar el estruendo, llamó a la Policía Nacional, pero ninguna patrulla llegó de inmediato. "Los hechos violentos se han vuelto frecuentes en la zona. Ya he presentado quejas ante la municipalidad y la Fiscalía por la inseguridad", comentó.

Las cámaras de videovigilancia captaron la magnitud del ataque: varias personas que conversaban frente al hospedaje tuvieron que correr para salvarse entre vidrios rotos, polvo y esquirlas esparcidas por la vereda. El estallido se produjo en el frontis del restobar Khalos, ubicado en la intersección de las avenidas Simón Bolívar y Mariano Melgar.

Agentes de los Halcones de la PNP llegaron rápidamente al lugar y auxiliaron a los heridos, quienes fueron trasladados al Hospital de Vitarte y al Hospital de Ate. Según los reportes médicos, permanecen estables tras sufrir cortes y lesiones menores.

Presunto implicado y posible objetivo del atentado

La Policía inició una rápida persecución que culminó con la detención de Melvin José Martínez Sampayo, de nacionalidad venezolana, señalado como la persona que habría dejado el explosivo en la vía. Según explicó el coronel Víctor Revoredo, jefe de la Unidad de Investigación de Extorsiones, Martínez: "Recibió 300 soles para sacar a una persona", que sería el cantante José María Chacalon Jr., quien se encontraba programado para presentarse en el restobar.

Las imágenes de seguridad muestran que Martínez llegó en mototaxi y que, segundos después de retirarse el vehículo, el artefacto rodó por la calle antes de estallar. La PNP lo investiga por su presunta participación directa en el atentado, mientras se indaga si hubo más implicados y quiénes ordenaron colocar el explosivo.

No se descarta que el ataque haya podido estar dirigido a otros integrantes del grupo que se encontraba afuera del hospedaje, dado que la zona ha registrado conflictos con bandas delictivas. Martínez fue trasladado a la comisaría de Santa Clara para continuar con las diligencias correspondientes.

Los vecinos del sector denunciaron que los hechos violentos se han vuelto habituales, mencionando incluso disparos en el área. Además, cuestionaron que el boulevard cercano se haya convertido en un punto de consumo de alcohol y drogas "todos los días", y exigieron mayor presencia policial para garantizar la seguridad del distrito.

La explosión en Santa Clara pone en evidencia la creciente preocupación por la inseguridad en Ate. Mientras la Policía continúa las investigaciones sobre la posible vinculación con extorsiones y conflictos locales, los vecinos piden acciones concretas para prevenir futuros incidentes.