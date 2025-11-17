Precio del DÓLAR HOY, lunes 17 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar comenzó la semana con una ligera variación en su cotización frente al sol peruano, manteniendo la tendencia estable que ha caracterizado las últimas semanas. Esta calma refleja la confianza del mercado en la política monetaria local y en el control que mantiene el Banco Central de Reserva (BCR).

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, lunes 17 de noviembre, se ubica en S/ 3.365 para la compra y S/ 3.374 para la venta, valores que muestran un comportamiento estable respecto a días anteriores.

Estabilidad continua en el tipo de cambio. Durante la primera mitad de noviembre, el dólar se ha mantenido dentro de un rango estrecho entre S/ 3.35 y S/ 3.38, sin mostrar grandes oscilaciones. Esta tendencia evidencia un escenario de equilibrio, donde tanto la oferta como la demanda de la moneda extranjera permanecen en niveles regulares.

Precio del dólar del 1 al 17 de noviembre. (SUNAT)

El BCR ha continuado aplicando intervenciones puntuales en el mercado cambiario para evitar movimientos bruscos y mantener el orden financiero. Gracias a ello, la volatilidad del tipo de cambio ha sido mínima, lo que brinda previsibilidad a las empresas y consumidores.

Factores económicos que influyen. La estabilidad del dólar se sostiene por varios factores. En el plano interno, la inflación ha mostrado señales de moderación y las reservas internacionales del Perú se mantienen altas, ofreciendo respaldo a la moneda nacional. Además, el flujo constante de exportaciones continúa fortaleciendo la posición del sol frente al dólar.

En el panorama internacional, las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) sobre sus tasas de interés siguen siendo el principal factor de expectativa. Sin embargo, el mercado peruano ha resistido con solidez los movimientos externos, manteniendo la confianza de los inversionistas locales y extranjeros.

¿Dónde cambiar dólares?

Si planeas comprar o vender dólares hoy, 26 de febrero, es fundamental que verifiques las tasas de cambio. Los valores pueden fluctuar en bancos, casas de cambio y plataformas digitales. En un entorno económico inestable, estar al tanto del tipo de cambio diario te ayudará a tomar decisiones más acertadas al negociar en dólares y a maximizar cada transacción.

Además, es aconsejable consultar el precio del dólar en plataformas oficiales del Estado antes de realizar cualquier operación. A continuación, te mostramos algunas de las plataformas donde podrás verificar el tipo de cambio, además de SUNAT:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inició este lunes 17 de noviembre con una cotización de S/ 3.365 para la compra y S/ 3.374 para la venta, según la SUNAT. Con ello, la moneda estadounidense reafirma su estabilidad en el Perú, en un contexto de calma cambiaria que favorece la planificación financiera y el control de precios en el corto plazo.