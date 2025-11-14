RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Precio del DÓLAR HOY, 14 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

La moneda estadounidense registra un pequeño movimiento este viernes 14 de noviembre, según la SUNAT.

Precio del dólar hoy, 14 de noviembre.
14/11/2025

El dólar muestra una ligera variación en su cotización frente al sol peruano, manteniéndose dentro del rango de estabilidad que ha caracterizado al tipo de cambio durante los últimos días. Esta tendencia demuestra la calma que predomina en el mercado cambiario local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, viernes 14 de noviembre, se ubica en S/ 3.361 para la compra y S/ 3.368 para la venta, mostrando un leve descenso en comparación con la jornada anterior.

Un mercado estable y sin sobresaltos. Durante la primera quincena de noviembre, el precio del dólar ha mostrado un comportamiento uniforme, con pequeñas variaciones que no superan los diez céntimos. Este panorama refleja la estabilidad del mercado peruano frente a los movimientos internacionales de la moneda estadounidense.

Precio del dólar del 1 al 14 de noviembre. (SUNAT)
El Banco Central de Reserva (BCR) ha mantenido una política prudente, interviniendo solo cuando es necesario para evitar fluctuaciones bruscas. Este manejo ha permitido mantener la confianza de los inversionistas y controlar el impacto de factores externos en el valor del sol.

Factores que sostienen la calma cambiaria. La estabilidad del dólar responde a diversos factores internos y externos. En el ámbito nacional, la inflación controlada y las sólidas reservas internacionales han brindado respaldo a la economía. A esto se suma el equilibrio en la oferta y la demanda de divisas, impulsado por las exportaciones y el consumo interno.

A nivel global, los mercados financieros continúan atentos a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) sobre las tasas de interés. Sin embargo, la expectativa de una pausa prolongada en los ajustes ha favorecido la estabilidad cambiaria en economías emergentes como la peruana.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este viernes 14 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, es importante estar bien informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, puedes revisar el tipo de cambio en estas fuentes seguras:

En resumen, el dólar inició este viernes 14 de noviembre con una cotización de S/ 3.361 para la compra y S/ 3.368 para la venta, según la SUNAT. El comportamiento de la divisa mantiene su estabilidad y consolida un escenario favorable para el cierre de semana, brindando confianza a los agentes económicos y al público en general.

