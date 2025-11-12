Precio del DÓLAR HOY, 12 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar continúa mostrando un comportamiento estable en el mercado peruano. A lo largo de los últimos días, la divisa estadounidense ha registrado movimientos leves, lo que refleja una tendencia de tranquilidad en el tipo de cambio frente al sol y confianza en la economía nacional.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, miércoles 12 de noviembre, se ubica en S/ 3.355 para la compra y S/ 3.366 para la venta, manteniéndose dentro del rango observado durante toda la semana.

Comportamiento del dólar en los últimos días. Durante las primeras jornadas de noviembre, el tipo de cambio ha mostrado un comportamiento lateral, sin subidas ni caídas abruptas. Desde fines de octubre, la moneda estadounidense se ha movido entre los S/ 3.36 y S/ 3.39, lo que evidencia una estabilidad sostenida en el mercado local.

Precio del dólar del 1 al 12 de noviembre. (SUNAT)

El Banco Central de Reserva (BCR) ha seguido interviniendo cuando es necesario para evitar volatilidades excesivas, garantizando un entorno cambiario ordenado. Esto ha permitido mantener la confianza de los inversionistas y del público en general, en un contexto donde los mercados internacionales continúan mostrando cierta cautela.

Factores que influyen en la estabilidad. La estabilidad del dólar en el Perú se explica por diversos factores. Por un lado, las reservas internacionales continúan en niveles saludables, lo que da respaldo a la moneda nacional. Además, los flujos de exportación y el control de la inflación aportan equilibrio al mercado financiero.

En el contexto internacional, los inversores siguen atentos a las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) sobre sus tasas de interés. Sin embargo, las políticas económicas internas del Perú, junto con la solidez fiscal, han amortiguado los efectos de esas decisiones sobre el tipo de cambio.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este miércoles 12 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía sigue estable, es importante estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar el tipo de cambio en estas fuentes seguras:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este miércoles 12 de noviembre con una cotización de S/ 3.355 para la compra y S/ 3.366 para la venta, según datos de la SUNAT. La divisa estadounidense se mantiene estable en el mercado peruano, consolidando un panorama de tranquilidad y previsibilidad en el inicio de la segunda semana de noviembre.