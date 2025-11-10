Precio del DÓLAR HOY, 10 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar comenzó la semana manteniendo su estabilidad en el mercado peruano. A pesar de las pequeñas fluctuaciones registradas en los últimos días, la moneda estadounidense sigue moviéndose dentro de un rango controlado, lo que refleja confianza y equilibrio en la economía local.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, lunes 10 de noviembre, se ubica en S/ 3.370 para la compra y S/ 3.381 para la venta, mostrando un comportamiento estable respecto al fin de semana.

Comportamiento del dólar en los últimos días. Durante los primeros días de noviembre, el dólar ha mostrado una tendencia plana. En las últimas semanas, la cotización ha oscilado entre S/ 3.36 y S/ 3.39, sin presentar variaciones significativas. Este panorama demuestra el control que mantiene el Banco Central de Reserva (BCR) sobre el mercado cambiario.

Precio del dólar del 1 al 10 de noviembre. (SUNAT)

La leve fluctuación diaria responde a factores externos, como la expectativa sobre la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos (FED) y la evolución de los precios de los metales, principales productos de exportación del Perú. Sin embargo, el impacto de estos elementos ha sido mínimo en la economía nacional.

Factores que respaldan la estabilidad. El fortalecimiento del sol peruano se debe, en parte, a las buenas reservas internacionales y al manejo prudente de la política fiscal. Además, la confianza de los inversionistas y el desempeño estable de las exportaciones siguen impulsando la solidez del mercado cambiario local.

Los analistas coinciden en que esta calma cambiaria beneficia tanto a las familias como a las empresas, ya que permite una mejor planificación financiera y evita la subida de precios en productos importados. Asimismo, proyectan que el tipo de cambio continuará moviéndose de manera moderada en los próximos días.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este lunes 10 de noviembre de 2025 planeas comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede variar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, es clave estar informado para no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

También se sugiere consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, puedes revisar el tipo de cambio en estas fuentes confiables:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En conclusión, el dólar inició este lunes 10 de noviembre con una cotización de S/ 3.370 para la compra y S/ 3.381 para la venta, según datos oficiales de la SUNAT. La divisa estadounidense se mantiene estable y sin grandes variaciones, consolidando un escenario de tranquilidad en el mercado cambiario peruano para el inicio de la semana.