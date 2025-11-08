Precio del DÓLAR HOY, 8 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar sigue manteniendo estabilidad en el mercado peruano. Pese a las leves fluctuaciones registradas durante la semana, la moneda estadounidense se ha mantenido dentro de un rango predecible hoy sábado 8 de noviembre, consolidando una calma en el tipo de cambio al sol.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio para hoy sábado 8 de noviembre, se ubica en S/ 3.370 para la compra y S/ 3.381 para la venta, una muy leve variación respecto al día anterior que refleja la solidez de la moneda peruana.

Durante los primeros días de noviembre, el dólar se ha mantenido estable, moviéndose entre los S/ 3.37 y S/ 3.38. Esta estabilidad responde a un equilibrio entre la oferta y demanda de divisas, así como al control monetario que mantiene el Banco Central de Reserva (BCR) del Perú.

A diferencia de otros países de la región, el mercado cambiario peruano ha mostrado menor volatilidad. Factores como la fortaleza de las exportaciones, el flujo de inversión extranjera y la confianza empresarial han permitido mantener la cotización del dólar sin grandes cambios. Manteniéndose a un tipo de cambio bajo sin mucha diferencia en los últimos meses.

Tipo de cambio de dólar

¿Dónde cambiar dólares?

Si tienes la intención de comprar o vender dólares hoy, sábado 8 de noviembre, es crucial que revises las tasas de cambio antes de realizarlo. Los valores pueden variar entre bancos, casas de cambio y plataformas digitales. En un contexto económico volátil, conocer el tipo de cambio diario te permitirá tomar decisiones más informadas al realizar transacciones en dólares y optimizar cada operación.

Asimismo, se recomienda consultar el precio del dólar en plataformas oficiales del Estado antes de llevar a cabo cualquier transacción. A continuación, te presentamos algunas de las plataformas donde podrás verificar el tipo de cambio, además de SUNAT:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este sábado 8 de noviembre con una cotización de S/ 3.370 para la compra y S/ 3.381 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense culmina la semana sin mayores sobresaltos ni cambios bruscos, reafirmando la estabilidad económica del país y proyectando un inicio de mes tranquilo en el mercado cambiario para todas las personas que trabajan con la moneda estadounidense.