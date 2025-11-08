RADIO KARIBEÑA EN VIVO
Buscar

Actualidad

Economía actual

Precio del DÓLAR HOY, 8 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El tipo de cambio de la moneda estadounidense se mantiene en una tendencia de calma en el mercado reflejando la solidez del sol peruano frente a los movimientos internacionales.

Precio del DÓLAR HOY, 8 de noviembre
Precio del DÓLAR HOY, 8 de noviembre (Composición Karibeña)
08/11/2025

El dólar sigue manteniendo estabilidad en el mercado peruano. Pese a las leves fluctuaciones registradas durante la semana, la moneda estadounidense se ha mantenido dentro de un rango predecible hoy sábado 8 de noviembre, consolidando una calma en el tipo de cambio al sol.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio para hoy sábado 8 de noviembre, se ubica en S/ 3.370 para la compra y S/ 3.381 para la venta, una muy leve variación respecto al día anterior que refleja la solidez de la moneda peruana.

Durante los primeros días de noviembre, el dólar se ha mantenido estable, moviéndose entre los S/ 3.37 y S/ 3.38. Esta estabilidad responde a un equilibrio entre la oferta y demanda de divisas, así como al control monetario que mantiene el Banco Central de Reserva (BCR) del Perú.

A diferencia de otros países de la región, el mercado cambiario peruano ha mostrado menor volatilidad. Factores como la fortaleza de las exportaciones, el flujo de inversión extranjera y la confianza empresarial han permitido mantener la cotización del dólar sin grandes cambios. Manteniéndose a un tipo de cambio bajo sin mucha diferencia en los últimos meses.

Tipo de cambio de dólar
Tipo de cambio de dólar

Precio del DÓLAR HOY, 7 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú
Lee también

Precio del DÓLAR HOY, 7 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

¿Dónde cambiar dólares?

Si tienes la intención de comprar o vender dólares hoy, sábado 8 de noviembre, es crucial que revises las tasas de cambio antes de realizarlo. Los valores pueden variar entre bancos, casas de cambio y plataformas digitales. En un contexto económico volátil, conocer el tipo de cambio diario te permitirá tomar decisiones más informadas al realizar transacciones en dólares y optimizar cada operación.

Asimismo, se recomienda consultar el precio del dólar en plataformas oficiales del Estado antes de llevar a cabo cualquier transacción. A continuación, te presentamos algunas de las plataformas donde podrás verificar el tipo de cambio, además de SUNAT:

En resumen, el dólar inició este sábado 8 de noviembre con una cotización de S/ 3.370 para la compra y S/ 3.381 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense culmina la semana sin mayores sobresaltos ni cambios bruscos, reafirmando la estabilidad económica del país y proyectando un inicio de mes tranquilo en el mercado cambiario para todas las personas que trabajan con la moneda estadounidense.

Precio del DÓLAR HOY, 6 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú
Lee también

Precio del DÓLAR HOY, 6 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Temas relacionados cambio de dólar Dólar hoy Tipo de cambio

Siga leyendo

Lo Más leído

Pamela López tiene peculiar reacción al ver la imagen de Christian Cueva: ¿Habló de él?

Pamela Franco responde a Pamela López sobre Christian Cueva: "Nadie puede vomitar algo que ha comido"

Huaura: reconocido músico perdió la vida en trágico accidente de tránsito camino a Sayán

¿Indirecta? Pamela López disfruta de viaje con Paul Michael y lanza mensaje: "Con los verdaderos Cueva"

La 'Uchulú' sorprende al someterse a nueva cirugía estética y muestra el resultado: "Quiero una cara más femenina"

últimas noticias
Karibeña