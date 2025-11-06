Precio del DÓLAR HOY, 6 de noviembre: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El dólar continúa mostrando estabilidad en el mercado peruano, con leves variaciones que reflejan un comportamiento predecible. Durante los primeros días de noviembre, la moneda estadounidense se ha movido en un rango estrecho, manteniendo la calma cambiaria que caracteriza al país en las últimas semanas.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el tipo de cambio hoy, jueves 6 de noviembre, se ubica en S/ 3.371 para la compra y S/ 3.381 para la venta, registrando una leve alza en comparación con la jornada anterior.

Comportamiento del dólar en los últimos días. El dólar viene mostrando una tendencia de estabilidad. Durante los últimos días de octubre, el tipo de cambio bordeó los S/ 3.39, mientras que a inicios de noviembre la cotización se ha mantenido alrededor de los S/ 3.37. Esta ligera variación refleja la firmeza del sol peruano frente a los movimientos externos.

Precio del dólar del 1 al 6 de noviembre. (SUNAT)

La supervisión constante del Banco Central de Reserva (BCR) ha sido clave para mantener el orden en el mercado. El ente emisor interviene cuando detecta fluctuaciones que puedan generar incertidumbre, contribuyendo a la estabilidad del tipo de cambio y fortaleciendo la confianza del inversionista local.

Factores que influyen en la estabilidad. Entre los factores que han influido en la estabilidad del dólar se encuentran la moderada demanda de divisas, la solidez de las exportaciones y el comportamiento estable de los precios internacionales de los metales, especialmente el cobre. Además, el control de la inflación en el país y las reservas internacionales respaldan el buen desempeño de la moneda nacional.

En el plano internacional, los mercados mantienen la expectativa sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos, que podrían generar leves ajustes en el corto plazo. Sin embargo, los analistas estiman que el Perú seguirá mostrando un comportamiento cambiario estable.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 6 de noviembre de 2025 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Recuerda que el precio puede cambiar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque la economía se mantiene estable, estar informado te ayudará a no perder dinero y aprovechar mejor tu plata.

Además, se recomienda consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Aparte de la SUNAT, también puedes revisar el tipo de cambio en estas fuentes confiables:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

En resumen, el dólar inició este jueves 6 de noviembre con una cotización de S/ 3.371 para la compra y S/ 3.381 para la venta, según la SUNAT. La divisa estadounidense se mantiene estable y con ligeras variaciones, consolidando un panorama de calma en el mercado cambiario peruano y garantizando previsibilidad para empresas y consumidores.